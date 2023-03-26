"Я сподіваюся, що розум візьме гору": у Болгарії закликали до переговорів після погроз Путіна "ядеркою"

Віцепрезидентка Болгарії закликала до переговорів після заяви російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю в Білорусі.

Віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова закликала до переговорів між Росією та Україною після заяви диктатора Володимира Путіна про плани розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це пише БТА.

"Це не порожні розмови. Це наше бажання, тому що збільшення озброєнь з усіх боків веде до непередбачуваних рішень, які насправді загрожують уже серйозною війною", - заявила вона.

Йотова також сподівається, що заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це лише погрози.

"Я сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і в даному випадку йдеться скоріше про погрози, ніж про реальні дії. Я дуже сподіваюся, що так і буде", - заявила вона.

Тактична ядерна зброя РФ у Білорусі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня Росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі. Та додав, що Росія не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї є порушенням Конституції цієї країни.

Після заяви Путіна секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники.

У МЗС Німеччини заяви президента-диктатора Росії про розміщення "ядерки" в Білорусі назвали "подальшою спробою ядерного залякування" з боку країни-агресорки.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також відреагував на таку заяву російського диктатора, сказавши, що Путін намагається залякати союзників України.

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