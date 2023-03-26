"Я сподіваюся, що розум візьме гору": у Болгарії закликали до переговорів після погроз Путіна "ядеркою"

Віцепрезидентка Болгарії закликала до переговорів після заяви російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю в Білорусі.
Віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова закликала до переговорів між Росією та Україною після заяви диктатора Володимира Путіна про плани розміщення ядерної зброї в Білорусі.
Про це пише БТА.
"Це не порожні розмови. Це наше бажання, тому що збільшення озброєнь з усіх боків веде до непередбачуваних рішень, які насправді загрожують уже серйозною війною", - заявила вона.
Йотова також сподівається, що заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це лише погрози.
"Я сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і в даному випадку йдеться скоріше про погрози, ніж про реальні дії. Я дуже сподіваюся, що так і буде", - заявила вона.
Тактична ядерна зброя РФ у Білорусі
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня Росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі. Та додав, що Росія не планує передавати "ядерку", але якось розмістить її там.
Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї є порушенням Конституції цієї країни.
Після заяви Путіна секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники.
У МЗС Німеччини заяви президента-диктатора Росії про розміщення "ядерки" в Білорусі назвали "подальшою спробою ядерного залякування" з боку країни-агресорки.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також відреагував на таку заяву російського диктатора, сказавши, що Путін намагається залякати союзників України.
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