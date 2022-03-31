«Я точно знаю, що ми з вами переможемо»: Макс Барських заспівав для переселенців у Львові (відео)

«Я точно знаю, що ми з вами переможемо»: Макс Барських заспівав для переселенців у Львові (відео)

"Дуже пишаюсь українцями", - сказав співак після виступу.

Композитор та співак Макс Барських виступив для переселенців у Львові, виконавши композицію "Буде весна".

Відео імпровізованого концерту виклало видання "Твоє Місто" у соцмережі.

"Я дуже пишаюся вами. Ми всі - одна велика родина. Україна - це наша земля. Я точно знаю, що ми разом із вами переможемо", - звернувся до глядачів Макс Барських.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород низку відомих виконавців.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook. Так, позбавити почесних звань "народний артист України" та "заслужений артист України" пропонують Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Ані Лорак, Світлану Лободу, Таїсію Повалій.