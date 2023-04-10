"Я той хлопець, якому ви дали шеврон, для мене він, як талісман": військові ССО відповіли на зворушливий лист підлітка

Підтримка людей в тилу мотивує українських бійців.
На адресу Сил спеціальних операцій надійшов лист від Тимура, хлопця, якому під час зустрічі оператор ССО подарував шеврон. Зараз цей військовий зі своїм підрозділом виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. А бійці передали вітання підлітку і пообіцяли обов’язково зустрітися з ним.
Про це йдеться на офіційному каналі Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Пише цей лист Тимур, навчаюсь я в коледжі. 15 грудня 2022 року хлопці з цього підрозділу навідувались до нас, тому я надіюсь, лист дійде до них та дасть їм енергії та наснаги. Я той хлопець, якому ви дали свій шеврон, для мене він як талісман", - написав хлопець.
Тоді він пообіцяв, що буде прославляти Україну на міжнародній арені, тому що можливістю тренуватися він завдячує ЗСУ.
"Хотілось би зв‘язатись з кимось із них, тому під зверненням пишу свої контакти. Той хто буде це читати, хай передасть всім, хлопці, ви все, що в нас є…Хочу від лиця всіх учнів нашого закладу віддати подяку", - написав підліток.
Бійці ССО опублікували відео-вітання для Тимура.
"Вдячні всім, хто підтримує наших захисників, а Тимуру бажаємо удачі на змаганнях та гідно представляти Україну на міжнародній арені", - додали бійці.
Нагадаємо, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.
Читайте також: