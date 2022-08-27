"Я тут лише місяць, а вже думки виникають ногу собі прострелити" - окупант шукає варіант як втекти з війни

Окупант обмірковує варіанти, як поїхати додому з війни.
Російський військовий у розмові з дівчиною висловив бажання прострелити ногу чи зламати собі руку, щоб поїхати додому.
Головне управління розвідки МО України опублікувало запис розмови російського солдата з дівчиною.
"У мене тут часто такі думки виникають, це звичайно маячня, я такого не зроблю. Але типу в голові постійно – ногу собі прострелити", - розмірковує солдат РФ.
На що дівчина відповідає, що теж думала про такий варіант.
Але, за словами окупанта, такий варіант – "неробочий", кулю витягнуть, залатають і назад.
Російський загарбник також обмірковував зламати собі руку, на що дівчина пропонує "легший" варіант.
"Зламай собі палець і все", - каже вона.
"Ні, з пальцем не відправлять. Не зрозуміла фігня, але я сподіваюся, що скоро закінчиться. Просто все вже набридло, дах рве, хочеться додому. Неможливо цю фігню терпіти, хоча я тут тільки місяць, а пацани вже по шість місяців", - бідкається російський солдат.
Нагадаємо, у так званій "ДНР" визнають чіткі влучання ЗСУ по ворожих складах (перехоплення).
Читайте також:
- Росія тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів: у Міноборони відреагували на збільшення армії РФ
- Десятки офіцерів російської розвідки стежать за дочкою Путіна та її коханцем Зеленським
- Українська розвідка назвала дві умови, завдяки яким на окупованих територіях не відбудуться "референдуми"