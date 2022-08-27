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"Я тут лише місяць, а вже думки виникають ногу собі прострелити" - окупант шукає варіант як втекти з війни

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"Я тут лише місяць, а вже думки виникають ногу собі прострелити" - окупант шукає варіант як втекти з війни

Фото: Associated Press

Окупант обмірковує варіанти, як поїхати додому з війни.

Російський військовий у розмові з дівчиною висловив бажання прострелити ногу чи зламати собі руку, щоб поїхати додому.  

Головне управління розвідки МО України опублікувало запис розмови російського солдата з дівчиною.

"У мене тут часто такі думки виникають, це звичайно маячня, я такого не зроблю. Але типу в голові постійно – ногу собі прострелити", - розмірковує солдат РФ.

На що дівчина відповідає, що теж думала про такий варіант.

Але, за словами окупанта, такий варіант – "неробочий", кулю витягнуть, залатають і назад.

Російський загарбник також обмірковував зламати собі руку, на що дівчина пропонує "легший" варіант.

"Зламай собі палець і все", - каже вона.

"Ні, з пальцем не відправлять. Не зрозуміла фігня, але я сподіваюся, що скоро закінчиться. Просто все вже набридло, дах рве, хочеться додому. Неможливо цю фігню терпіти, хоча я тут тільки місяць, а пацани вже по шість місяців", - бідкається російський солдат.

Нагадаємо, у так званій "ДНР" визнають чіткі влучання ЗСУ по ворожих складах (перехоплення).

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