Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я тут під Бахмутом": бійця ЗСУ, який воює на передовій, викликали до військкомату (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
5204
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я тут під Бахмутом": бійця ЗСУ, який воює на передовій, викликали до військкомату (відео)

Фото: скриншот з відео

Бійцю, який воює на Бахмутському напрямку, зателефонували та викликали до військкомату.

Військовому Збройних сил України, який просто зараз воює одній з найгарячіших точок фронту – Бахмуті, зателефонували представники військкомату і попросили з’явитися до них.    

На відео видно, як боєць з позивним "ТОР", сидить в окопі, коли йому телефонує представник військкомату. Його напарник пропонує йому просто кинути слухавку, проте "ТОР" лаконічно повідомляє, де він зараз перебуває.

"Я тут під Бахмутом *****", - каже воїн.

Нагадаємо, мобілізованим українцям, яких відправляють на війну без підготовки, пояснили куди звертатись зі скаргами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5204
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація