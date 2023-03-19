"Я тут під Бахмутом": бійця ЗСУ, який воює на передовій, викликали до військкомату (відео)

Бійцю, який воює на Бахмутському напрямку, зателефонували та викликали до військкомату.

Військовому Збройних сил України, який просто зараз воює одній з найгарячіших точок фронту – Бахмуті, зателефонували представники військкомату і попросили з’явитися до них.

На відео видно, як боєць з позивним "ТОР", сидить в окопі, коли йому телефонує представник військкомату. Його напарник пропонує йому просто кинути слухавку, проте "ТОР" лаконічно повідомляє, де він зараз перебуває.

"Я тут під Бахмутом *****", - каже воїн.

Нагадаємо, мобілізованим українцям, яких відправляють на війну без підготовки, пояснили куди звертатись зі скаргами.

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