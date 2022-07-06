"Я тут стільки трупів побачив": окупант мріє вижити після зустрічі зі ЗСУ і планує об'їхати усі церкви

Російський окупант, який воює проти України на Херсонщині бідкається на великі втрати у своїй армії.

Загарбник мріє вижити на війні та обіцяє, що після цього об'їде усі церкви у Росії.

Про це йдеться у розмові росіянина зі своєю дівчиною, яку перехопила СБУ.

Росіянин заявляє про великі втрати в окупаційній армії. Він бідкається, що не уявляє, які люди живуть мирним життям.

"Це на все життя, я хворий. Ти знаєш, скільки я трупів побачив? Без голови, без ніг, без тулуба, без нічого, просто, що у "цинках" приходять. Просто збирають, скидають частини, шматки. Морок, я не вилікуюсь від цього ніколи", - бідкається росіянин.

Окупант заявляє, що якщо він повернеться додому живим, то планує об'їхати у Росії усі церкви.

"Але хіба можна замолити ті гріхи та звірства, які рашисти чинять в Україні? СБУ нагадує, що у російських солдатів є надійний спосіб зберегти своє життя. "Гаряча" телефонна лінія 2402 працює для усіх окупантів, які хочуть здатися у полон", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" готові платити 50-80 тис. рублів, щоб утекти з війни.

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