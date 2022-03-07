"Я - в Києві, моя команда зі мною, тероборона на місцях, військові на позиціях", - Зеленський звернувся до українців

"Я - в Києві, моя команда зі мною, тероборона на місцях, військові на позиціях", - Зеленський звернувся до українців

За словами президента, всі воюють і роблять внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде.

Президент України Володимир Зеленський залишається у Києві.

Про це він заявив у понеділок, 7 березня, у відеозверненні, продемонструвавши краєвид з вікна та свій робочий кабінет.

"Ось, вечірній Київ, наш офіс. Понеділок. Вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити - понеділок - день важкий. В країні війна, тож кожен день - понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні - 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях. Всі працюємо. Кожен там, де повинен. Я - в Києві, моя команда зі мною. Тероборона на місцях. Військові на позиціях. Наші герої, лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти. Усі. Усі ми воюємо. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде. Силою зброї та силою нашої армії. Силою слова і нашої дипломатії. І силою духа, яку мають і перша, і друга, і кожен з нас", - зазначив він.

Також президент Володимир Зеленський зауважив, що громадяни України, які цими днями виходять протестувати проти окупантів - герої. Зеленський сказав, що у людей є потужна зброя - це хоробрість і вірність.

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