"Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

"Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

Президент спростовує інформацію, що виїхав за межі країни.

Президент Володимир Зеленський записав відео зі свого робочого кабінету на Банковій і написав: "Я в Києві, на робочому місці".

Ролик з'явився на його сторінці в Instagram.

"Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо", - сказав Зеленський, спростовуючи інформацію, що він нібито виїхав з України.

Разом з президентом на відео є керівник його Офісу Андрій Єрмак.

Закінчив Зеленський своє відео словами "Слава Україні!". На що Єрмак відповів: "Героям слава!".