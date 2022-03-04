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"Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

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"Я в Києві": Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

Офіс Президента України

Президент спростовує інформацію, що виїхав за межі країни.

Президент Володимир Зеленський записав відео зі свого робочого кабінету на Банковій і написав: "Я в Києві, на робочому місці".

Ролик з'явився на його сторінці в Instagram.

"Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо", - сказав Зеленський, спростовуючи інформацію, що він нібито виїхав з України.

Разом з президентом на відео є керівник його Офісу Андрій Єрмак. 

Закінчив Зеленський своє відео словами "Слава Україні!". На що Єрмак відповів: "Героям слава!".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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