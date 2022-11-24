"Я вбив його на місці": партизани розповіли, як полювали на окупантів у Херсоні

У Херсоні українські партизани попереджали російських окупантів, що в Україні на них чекає смерть. Вони розклеюють по місту оголошення з цікавими написами.

У Херсоні, після окупації, російські війська розганяли протестувальників сльозогінним газом і пострілами, а активістів заарештовували та катували. Мирні акції протесту ні до чого не привели, і люди перейшли до підпільного опору. Простим громадянам доводилося діяти самостійно.

Про це повідомляє CNN.

Видання пише про те, як партизани знищували у місті окупантів. Так, навесні двоє російських солдатів напідпитку йшли вулицею Херсона, повертаючись до табору своїх військ. Температура все ще була нижчою від нуля, електропостачання не було, і місто залишалося в повній темряві.

Один зі солдатів спіткнувся, інший зупинився, щоб справити потребу на тротуарі, але несподівано отримав ножовий удар у ділянці шиї. За кілька хвилин на іншого п'яного солдата чекала та ж доля.

"Я відразу прикінчив першого, а потім мені довелося мати справу з другим — я вбив його на місці", — розповів в інтерв'ю журналістам боєць українського опору на ім'я Арчі. За його словами, він діяв інстинктивно.

"Я побачив орків у формі та вирішив, чому б ні? — додав Арчі, вживши зневажливий термін стосовно російських солдатів. — Там не було ні людей, ні світла, і я цим скористався".

20-річний Арчі — боєць змішаних єдиноборств, його ім'я не розкривається з міркувань безпеки.

Цю історію підтверджують джерела в лавах армії та служби розвідки, які підтримували зв'язок із ним та іншими партизанами. Повідомляється, що він був одним із багатьох учасників херсонського опору.

Потім партизани стали об'єднуватися в групи та погоджувати свої дії з українськими військовими та розвідкою. Співрозмовник журналістів стверджує, що він був не один у Херсоні і що такі партизани, як він, щоночі вбивали близько 10 росіян.

"Ми з другом їздили містом і шукали скупчення російських солдатів, — сказав він. — Відстежували їхні маршрути й передали всі дані хлопцям на передовій".

Нагадаємо, партизани несли загрозу не лише пересічним російським солдатам, за 8 місяців російської окупації їхніми цілями стали кілька призначених Кремлем чиновників. Фото колаборантів розклеювалися по всьому місту з обіцянкою наслідків за співпрацю з окупантами.

18 червня у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

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