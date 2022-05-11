"Я вдячний народу Америки та друзям у Конгресі за підтримку", - Зеленський про $40 млрд від США

"Я вдячний народу Америки та друзям у Конгресі за підтримку", - Зеленський про $40 млрд від США

Зеленський прокоментував $40 млрд допомоги від США.

Президент України Володимир Зеленський розповів позитивні новини для української оборони.

У вечірньому відеозверненні у середу, 11 травня, він зазначив, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис Президенту Байдену й набуде чинності.

"Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі, в адміністрації за цю підтримку.

У чому конкретно позитив? Ці кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо", - сказав президент.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Нагадаємо, 10 травня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану Росією війну на суму майже 40 млрд дол.

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