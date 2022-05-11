"Я вдячний народу Америки та друзям у Конгресі за підтримку", - Зеленський про $40 млрд від США

Зеленський прокоментував $40 млрд допомоги від США.
Президент України Володимир Зеленський розповів позитивні новини для української оборони.
У вечірньому відеозверненні у середу, 11 травня, він зазначив, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис Президенту Байдену й набуде чинності.
"Я вдячний народу Америки та всім нашим друзям у Конгресі, в адміністрації за цю підтримку.
У чому конкретно позитив? Ці кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім, це зброя та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо", - сказав президент.
Нагадаємо, 10 травня Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення законопроєкту про надання допомоги Україні через розв’язану Росією війну на суму майже 40 млрд дол.
Читайте також: