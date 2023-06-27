"Я виліз з-під машини, яка палала": працівник ТЦ "Амстор" про момент ракетного удару – до роковин трагедії у Кременчуці

Російська армія 27 червня 2022 року завдала нищівного ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, Полтавської області, де на момент атаки була понад тисяча цивільних людей. Внаслідок удару загинули 22 людини, ще майже 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пізніше у приміщенні виявили 29 фрагментів тіл.

Росіяни запустили ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

Олександр Шулімов – один з тих, хто перебував у ТЦ у момент удар і вижив після ракетної атаки. До роковин трагедії чоловік поділився спогадами про ті події, про це пише "Суспільне. Полтава".

Олександр працював у торговельній мережі "Ельдорадо". Магазин був розташований поруч із "Comfy", куди й влучила російська ракета.

"Це був понеділок. День починався як завжди, зранку було небагато покупців. У мене якраз дружина поїхала до мами на День народження до Албанії. Ми з нею поспілкувалися, я поклав трубку, і тут о 15:52 прозвучала тривога. Ми сиділи на задньому дворі торговельного комплексу на рампі. У мене було відчуття, кажу: "Зараз прилетить". Але все рівно сиділи для безпеки хоча б на вулиці", - пригадує свідок.

У момент удару Олександра відкинуло вибуховою хвилею.

"Все чорне, і всередині починається паніка. Я побачив "віконечко" таке – сонце. І тоді голова включилася, я почав на це сонце виповзати, а коли вже виповз, побачив, що виліз з-під палаючої машини нашої доставки, яка мене і врятувала, взяла всю хвилю на себе".

Внаслідок ракетної атаки чоловік отримав поранення різного ступеню – контузію, травму ноги та осколкові поранення. Спочатку чоловік не міг самостійно ходити, пересувався на візку та на милицях. На реабілітацію він їздив за кордон.

"У мене контузія вух досі, рвана рана ноги. Нога була, як сонечко, все вивернуто. Інша пробита нога була. Масові осколки, біля сонної артерії осколок був, біля ока, вся голова в крові, по руках. Зараз у мене залишилося в нозі ще кілька осколків, але бояться діставати, бо вони дуже глибоко. Наслідки досі чую. Як сказали лікарі, мінус 10 років життя пішло щонайменше", - розповів Олександр.

Олександр Шулімов знав близько 10 людей, які загинули під час обстрілу. Це працівники магазинів, його колеги. Чоловікові досі складно перебувати поблизу зруйнованого ракетою ТЦ.

Нагадаємо, у Кременчуці під час повітряної тривоги у вівторок, 27 червня 2023 року, сталися вибухи.

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