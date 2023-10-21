"Я вірив, що Азов – нацисти": неймовірна історія хлопця, який ріс в "ЛНР", а тепер служить в ЗСУ

Хлопець, який зростав на окупованій частині Луганщині та ненавидів Україну, тепер захищає її зі зброєю в руках.

19-річний хлопець, який дорослішав в окупованому Алчевську на Луганщині, ненавидів Україну та підтримував "ЛНР", нині служить у ЗСУ та воює проти окупантів.

Про це йдеться у документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

Алчевськ РФ окупувала 2014 року, хлопець жив у рідному місті до 2021 року. Потім він переїхав до Харкова для навчання.

"Моє рідне місто Алчевськ. Я прожив там до 2021 року. І 2021 року приїхав навчатися до Харкова в інституті. Я вірив у те, що "Азов" – це нацисти. Я вірив, що українська армія робить якісь погані речі. Я мріяв, щоб мені дали автомат до рук і хотів піти захищати свою землю "ЛНР", як я вважав", - розповів нині вже військовий ЗСУ.

Як розповів хлопець, вирвавшись з окупованої території, він зрозумів, що в Україні немає ненависті до мешканців так званих "ЛНР/ДНР".

Так, його вважали тут не ворогом, а таким самим українцем, і він закохався у свою країну. У день початку повномасштабного вторгнення юнак зрозумів, що має стати на її захист.

"Усі ми ростемо й починаємо розуміти, що десь нас обманювали, десь щось недоговорювали. Коли я приїхав в Україну, побачив, що все, що мені казали, насправді не так", – поділився юнак.

Коли РФ розпочала вторгнення, то вже ввечері 25 лютого хлопець пішов до військкомату і став на захист України.

За його словами, його бабуся в Алчевську досі вважає, що ЗСУ роблять "неправильні речі". А мати, яка проживає у Росії, говорить, що "якби не СВО, то Україна напала б на Росію".

Нагадаємо, у Криму знайшли велике місце розташування військ РФ (фото та координати).

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