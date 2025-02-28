"Я воював так, ніби РФ була моєю батьківщиною": полонений солдат КНДР розповів, як потрапив на війну

За словами полонених, їм може бути небезпечно повертатися до Північної Кореї.

Північнокорейським солдатам у Курській області РФ, аби завзятіше воювали проти українських сил, їхні командири забороняють здаватися у полон та розповідають, що вони протистоять військовим із Південної Кореї.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Журналісти посилаються на свідчення двох полонених солдат КНДР - 21-річного Паека і 26-річного Рі.

Обидва чоловіки прибули до Росії восени минулого року разом із приблизно 12 тисячами північнокорейськими військовими, яким було поставлено завдання допомогти Москві відвоювати окуповану Україною територію в Курській області Росії.

"Відряджання Паека до Росії відбулося без попередження. У листопаді 2024 року його поїздом доправили до Далекого Сходу Росії, де, за його словами, йому видали форму російської армії та російський військовий квиток. Не знаючи кирилиці, він не зміг упізнати ім’я: "Я не знав, що їду до Росії. Я зрозумів це лише коли приїхав". Він отримав бронежилет і автомат і почав тренуватися. У навчаннях ключовою була залученість безпілотників", - пишуть журналісти.

Другий полонений солдат КНДР Рі, снайпер у розвідувальному бюро, сказав, що до боротьби його спонукали заяви північнокорейських очільників про те, що південнокорейські війська воюють разом з українцями. У жовтні він сів на борт російського військово-морського корабля у Владивостоці, сподіваючись отримати "справжній бойовий досвід".

У Курську Рі повідомили, що він бере участь у битві за звільнення російського регіону від окупаційних українських військ.

"Я воював так, ніби Росія була моєю батьківщиною. Я не знаю чому, але я не боявся", - каже Рі.

Водночас і Паек, і Рі визнали, що повернення до Північної Кореї як колишніх військовополонених може бути для них небезпечним.

Нагадаємо, 11 січня українські бійці взяли у полон в Курській області двох військових з Північної Кореї. Вони були поранені, але вижили.

Північна Корея відправила понад 10 тисяч своїх солдатів допомагати Росії, згідно з інформацією Києва і Сеула. Хоча ні Москва, ні Пхеньян офіційно ні підтвердили, ні заперечили їхню присутність на фронті.

Як українська, так і південнокорейська розвідка кажуть, що багато військових, розгорнутих в Росії, є одними з найкращих у Пхеньяні. Їх набрали з 11-го корпусу, також відомого як Корпус Шторму. Підрозділ навчений диверсіям на інфраструктурі та вбивствам.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих і поранених північнокорейців, які воюють на боці російської армії в Курській області Росії, перевищила три тисячі.

Південнокорейська розвідка оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 людей (серед них - близько 100 загиблих). У Сеулі також заявили, що Пхеньян може готуватися до відправлення додаткових військ до Росії та постачань нових партій зброї.

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