"Я впевнений, що буде перемога. Тут немає альтернатив": головні заяви з інтерв'ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська дали інтерв'ю до третьої річниці інавгурації.

Глава держави поспілкувався з українськими журналістами та підвів підсумки трьох років у владі. Президент говорив про перемогу, про “Азов”, про перемовини з Росією.

ТСН.ua наводить головні тези з інтерв'ю.

Про 24 лютого

Зеленська: Я прокинулась від дивних звуків за вікном, як всі, мабуть. Темно, була майже ніч тоді і я дивлюсь, що Володимира поруч немає, я пішла до сусідньої кімнати — він вже був одягнений, у костюмі, але без краватки. Запитала, що відбувається, він сказав тільки "Почалося". Сказав і пішов. Після цього не бачились довго (близько 2,5 місяців Олена і Володимир не бачились, Зеленський жив і продовжує жити в Офісі президента — ред.) Ми всі одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди. І тепер я жду моменту, коли він нарешті скаже: "Все, скінчилося, перемога".

Зеленський: До цього я дуже пізно приїхав додому, тому що у нас було засідання, здається, РНБО, ми обговорювали і ці питання, підготовлені були папери і структура "що робити". Ми розуміли, що якщо почнеться — держава повинна працювати як єдиний організм.

Про готовність армії до вторгнення РФ

З точки зору об'єму тих сил, які застосувала РФ, це великий об'єм, використовуючи всі резерви. Чому в принципі військові аналітики говорили, що Україна не готова до вторгнення — тому що ми в 28 разів менші за територією, хоча при цьому країна велика. І коли наступає велика армія, ти не можеш зосередити всі сили довкола Києва. Сьогодні Україну захищає 700 тисяч людей. Навіть при збільшених об'ємах (армії) аналітики говорили, що з тим форматом армії і техніки, яка є в Україні — вони зайдуть за пару днів. Чому так всі і говорили, що 2-3 дні вони нас захоплять.

Фото: president.gov.ua/facebook

Про цінності та політику

Для мене на сьогодні великих змін щодо цінностей не відбулося. На сьогодні я розумію, де місце України. Я чесно виборюю це місце разом з усіма, разом з армією. Ми точно не імперія і мені це дуже подобається. Найголовніше - місце нашої держави. Найголовніший курс - місце України серед рівних. Незважаючи на війну, послідовність я бачу і ми йдемо цим шляхом. Я впевнений, що буде перемога. Тут немає альтернатив. Навіть щодо ЄС ми використовуємо різні курси, а з Росією і війною один курс і один шлях.

Про початок наступу

Я би почав розмову про цей наступ з жовтня місяця. Те, як ми готувались, що відбувалося, які були меседжі, які були кроки перші економічні, фінансові, кібер, блокування, дефіцит бензину, як це відбувалося, зменшення обсягів енергоносіїв тощо. Я почав би з вересня-жовтня. Хоча, справедливо починати від 2014 року, але про повномасштабний, я вважаю, цей такий гібридний артобстріл почався ще восени.

Про Маріуполь

Що далі? На сьогодні вивезено цивільних, медиків, важкопоранених з "Азовсталі". Вивезені. Найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх. Структура складна. Домовлялися, що розблокуванням будуть займатися західні партнери. Я сотні разів проговорював з лідерами різних держав надання мені зброї, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя. Є те, що є. Хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають повне право вийти, щоб зберегти своє життя. На сьогодні вони вивезені, або в процесі. Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ... Закінчиться процес вивезення і розпочнеться процес підготовки до діалогу щодо обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити разом з партнерами, які брали на себе відповідальність.

Про перемогу

Вважаю, що без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 числа, для нашої країни на сьогодні – це перемога. Так, не до кінця повернули території, не все так просто. Але ми маємо дивитися на ціну цієї війни та ціну кожної деокупації. Все одно все повернеться. Це вже точно. Абсолютно.

Про переговори з Путіним

Я вважав, що відповідь на багато питань можна буде знайти у діалозі з російською стороною. Я дійсно так вважав. А зараз це, як автомобіль. І не бензиновий і не електрокар - гібрид. Тому й війна така - складна. Перемога буде дуже складна.

Перемога буде кривава, вона буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії. Я впевнений в цьому. Тому, що є деякі речі, які, окрім стола перемовин, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація не хоче все віддати. Іншими словами - не хоче нічого віддати. Тому кінцівка буде така.

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