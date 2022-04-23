"Ми настільки об'єднані": Зеленський назвав "зброю №1" українців

Після того, як Росія вторгнулася до країни, усі громадяни України об'єдналися проти спільного ворога, аби захистити свої землі.

Український президент вважає, що Україна вже зробила все, щоб перемогти у цій війні. Зокрема, йдеться про об'єднання усіх громадян в єдину націю.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Скажу Вам честно, я думаю, що Україна вже зробила все. Дійсно. Я так вважаю. Ми настільки об'єднані й головне, щоб нам це все залишилось до кінця війни і залишилось після війни. Ми так об'єдналися.. Слово “влада” не викликає у суспільства рвотного рефлексу. І я пишаюсь цим. Мені не соромно бути керівником держави. Я вважаю, що це велика перемога і велика наша зброя – об'єднання сил тих героїв військових, всіх спецслужбовців, всіх нацгвардійців, прикордонників, які першими зустрічали… наших робітників зв'язку, які першими, на жаль, ракети прийняли і загинули з території Білорусі… Тому я пишаюсь, що всі наші захисники, я про них говорю, вони всі різні… і місцева влада. Як можна було любити і владу в цілому. Як можна любити було місцеву владу, коли ви знаєте, який рівень підтримки був, коли люди приходили на місцеві вибори тих чи інших депутатів. Просто люди не ходили. Зараз – таке об'єднання. Я вважаю, що це зброя №1. Тому і вважаю, що Україна все це зробила. Зробила по різних причинах. І різні герої цього об'єднання. І їх багато", - сказав український президент.

Друга зброя, за словами Зеленського, - це медіа. Український президент впевнений, що ЗМІ - це дійсно друга влада. Голова держави порівняв журналістів із військовими і назвав їх "армією в інформаційному просторі".

Об'єднання медійного, інформаційного ресурсу – потужна зброя. І я вважаю, що на сьогодні це, дійсно, друга влада. Так вийшло ось це нашому об'єднанні, у нашій відсічі і в нашому відстоюванні наших інтересів. Потужна медійна компанія. Я беру, як всередині, що також вплинула сильно на об'єднання нашої держави, так і зовні всі наші звернення: наші журналісти, журналісти західні, західних країн, яким я хочу дуже сильно подякувати, тому що у нас своя армія, але це те саме, що Збройні Сили. У нас армія, але протистояти росії нашою армією журналістів, інформаційній політиці росії також не можливо – мільярди, їх дуже багато. І ми показали, що це неймовірно – можливо, об'єднавшись з вами, шановні присутні журналісти з інших держав. Саме ви привезли і везете цю правду", - наголосив президент України.

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