"Я їм дякую за те, що вони тут": військовий про чоловіків, які ще не вступили до ЗСУ

Командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Ігор з позивним "Тимур" каже, що не засуджує чоловіків призовного віку, які з тих чи інших причини поки не долучилися до лав Збройних сил України. Він зазначив, що в тилу такі люди також роблять важливу роботу.

Про це він розповів каналу Ukrainian Witness.

"Я подякував би всім. Тому що вони – тут. Ніхто не втік. Я просто вважаю, що вони очікували дуже швидкого результату, а зараз приходить, мабуть, розуміння. Тому що до цього ми воювали за родину, за хату свою. Зараз ми починаємо воювати за свою націю, за державу. До нас зараз доходить до всієї нації і ці люди, які зараз не у війську, вони виконували якусь роботу до цього. Починаючи від донатів і закінчуючи податками. І якби не вони… у кожного своя робота", - прокоментував він.

Командир бригади пояснив, що для професійних військових війна – це звичайна робота. Хоча і під певним ризиком.

"Але ми цьому навчались, ми готувалися до цього. Дуже багато офіцерів цьому 20-25 років приділили. І держава за це нам платила гроші, давала певні блага, житло, відпустки – це все за гроші платників податків. Тому я не можу їх засуджувати, я їм дякую, за те, що вони тут. За те, що вони зробили все, щоб ця армія і ця держава мала можливість розвиватись", - каже Ігор.

Проте військовий просить долучатися військовозобов'язаних до ЗСУ, адже необхідно поповнювати чисельність армії України.

"Приходить час, коли, пробачте, військо трошечки закінчується, у зв'язку з тим, що ми воюємо уже 10 років і два роки – повномасштабно. Тому зараз ті люди, які пройшли військову кафедру, ту ж строкову службу, вони також повинні стати до захисту. І у них є можливість обрати собі ту військову професію, за якою вони можуть працювати", - резюмував командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Нагадаємо, у Раді відповіли, коли можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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