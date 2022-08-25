Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я його зліпила з того, що було": окупанти з барж будують переправу під Антонівським мостом у Херсоні (відео)

Дата публікації
Перегляди
8024
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я його зліпила з того, що було": окупанти з барж будують переправу під Антонівським мостом у Херсоні (відео)

Російські окупанти у Херсоні будують переправу.

Для цього вони стягують баржі.

Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"Руське солдате продовжує стягувати баржі під Антонівській міст. Ставлять їх в одну лінію, будуть намагатись зробити альтернативну переправу", - проінформував він.

Журналіст також додав, що селі Станіслав на Херсонщині солдатів РФ замінили на росгвардію.

"З урахуванням того, що росгвардія не воює це означає, що там контрнаступу не очікують. А солдати потрібні у іншому місці. Є припущення, що затівається якась двіжуха на інших частинах фронту.  У будь-якому випадку за спостереженнями руським дуже необхідна переправа і якщо вони її раніше так не форсували, а зараз форсують - висновки", - написав журналіст.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація