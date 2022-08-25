"Я його зліпила з того, що було": окупанти з барж будують переправу під Антонівським мостом у Херсоні (відео)

Російські окупанти у Херсоні будують переправу.
Для цього вони стягують баржі.
Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.
"Руське солдате продовжує стягувати баржі під Антонівській міст. Ставлять їх в одну лінію, будуть намагатись зробити альтернативну переправу", - проінформував він.
Журналіст також додав, що селі Станіслав на Херсонщині солдатів РФ замінили на росгвардію.
"З урахуванням того, що росгвардія не воює це означає, що там контрнаступу не очікують. А солдати потрібні у іншому місці. Є припущення, що затівається якась двіжуха на інших частинах фронту. У будь-якому випадку за спостереженнями руським дуже необхідна переправа і якщо вони її раніше так не форсували, а зараз форсують - висновки", - написав журналіст.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що для України принципово звільнити Херсон.
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