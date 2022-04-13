"Я - за порядок на дорогах": очільник Хмельниччини вирішив боротися з самовільними блокпостами

За потреби пункти пропуску повернуть.
У Хмельницькій області вирішили боротися із самовільно побудованими блокпостами.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"Самовільно побудованих блокпостів у нас в області не буде. Я за порядок на дорогах", - наголосив він.
За словами очільника області, в регіоні будуть працювати лише блокпости, які встановленні з погодження комендатури.
Боротися з великою кількістю таких точок на дорогах вирішили задля кращого сполучення. Зокрема, аби люди могли без перешкод пересуватися та доставляти гуманітарну допомогу.
"За потреби зможемо швидко встановити додаткові пропускні пункти", - наголосив Сергій Гамалій.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області від 15 квітня змінюють тривалість комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься пізніше та закінчуватиметься раніше, ніж зараз: діятиме від 23:00 до 5:00. Зараз на Хмельниччині комендантська година діє від 22:00 до 06:00.
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