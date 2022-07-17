"Я захищу тебе від куль": патріотичне відео з 4-річною Лізою, яку вбила російська ракета у Вінниці, розчулило Мережу

Ролик у TikTok виклала мама дівчинки до трагедії.
У Мережі поширюється відео з 4-річною Лізою, яку окупанти ракетою вбили у центрі Вінниці 14 липня.
Ролик виклала мама дівчинки Ірина до трагедії і підписала: "Ця картина буде символом у нашому новому домі".
На відео радісна усміхнена дівчинка розмальовує синього-жовте серце. Разом із цим звучить патріотична пісня NK "Я – Україна".
"Загояться всі рани, розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою, і знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна
Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль
Тому що я сильна
Я подолаю все
Бо ти мене в своїх руках несеш…"
@irisha_dmitrieva2 Ця картина буде символом у нашому новому домі #нівійні #славаукраїні #доброговечорамизукраїни #дітивійни2022 #особливадитина #особливідіти #українавійна #настякаменских ♬ оригінальний звук - lrisha_dmitrieva
Користувачі пишуть у коментарях, що за Лізою плаче вся країна:
- Янголянко, плаче вся країна за тобою
- Неможливо, хочеться кричати. Легких хмаринок, янголятко
- Господи за що??? Маленьке янголятко. Царство небесне
- Янголятко, вся Україна в сльозах за тобою. Легких тобі хмаринок
- Цілий прекрасний світ, який так і не розцвів! Вибач нам, дорослим, що не змогли захистити
Сьогодні, 15 липня, у Вінниці відбулось прощання з 4-річною Лізою. Дівчинку поховали на міському цвинтарі у Сабарові.
Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та дитячими іграшками.
Раніше Олена Зеленська опублікувала відео з Лізою та написала, що знала дівчинку.
Нагадаємо, близько 11 години 14 липня Росія завдала чергового удару по "військовій інфраструктурі" України. Під час ракетної атаки у Вінниці загинула чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, вона у важкому стані потрапила до лікарні.
На момент атаки окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини.
Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 24 людини (з них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу.
У Росії як завжди цинічно заявили, що влучили у "військову ціль", а пропагандисти хизувалися у Мережі відео "влучного удару", на якому було видно закривавлений дитячий візочок.
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