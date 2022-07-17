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"Я захищу тебе від куль": патріотичне відео з 4-річною Лізою, яку вбила російська ракета у Вінниці, розчулило Мережу

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"Я захищу тебе від куль": патріотичне відео з 4-річною Лізою, яку вбила російська ракета у Вінниці, розчулило Мережу

Ролик у TikTok виклала мама дівчинки до трагедії.

У Мережі поширюється відео з 4-річною Лізою, яку окупанти ракетою вбили у центрі Вінниці 14 липня.

Ролик виклала мама дівчинки Ірина до трагедії і підписала: "Ця картина буде символом у нашому новому домі". 

На відео радісна усміхнена дівчинка розмальовує синього-жовте серце. Разом із цим звучить патріотична пісня NK "Я – Україна".

"Загояться всі рани, розчиниться вся кров
Колись мене побачиш ти квітучою, і знов
Я подарую чисте небо і прийде весна
Колись, коли закінчиться війна

Тому що я — Україна
Я витримаю біль
Я захищу тебе від куль
Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна
Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш…"

@irisha_dmitrieva2 Ця картина буде символом у нашому новому домі #нівійні #славаукраїні #доброговечорамизукраїни #дітивійни2022 #особливадитина #особливідіти #українавійна #настякаменских ♬ оригінальний звук - lrisha_dmitrieva

Користувачі пишуть у коментарях, що за Лізою плаче вся країна:

  • Янголянко, плаче вся країна за тобою
  • Неможливо, хочеться кричати. Легких хмаринок, янголятко
  • Господи за що??? Маленьке янголятко. Царство небесне
  • Янголятко, вся Україна в сльозах за тобою. Легких тобі хмаринок
  • Цілий прекрасний світ, який так і не розцвів! Вибач нам, дорослим, що не змогли захистити

Сьогодні, 15 липня, у Вінниці відбулось прощання з 4-річною Лізою. Дівчинку поховали на міському цвинтарі у Сабарові.

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та дитячими іграшками.

Раніше Олена Зеленська опублікувала відео з Лізою та написала, що знала дівчинку. 

Олена Зеленська знала дівчинку, яка загинула у Вінниці від російської ракети

Олена Зеленська знала дівчинку, яка загинула у Вінниці від російської ракети

Нагадаємо, близько 11 години 14 липня Росія завдала чергового удару по "військовій інфраструктурі" України. Під час ракетної атаки у Вінниці загинула чотирирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, вона у важкому стані потрапила до лікарні. 

На момент атаки окупантів Ірина з Лізою саме прямували на заняття з раннього розвитку дитини. 

Загалом внаслідок ракетного удару Росії по місту загинули 24 людини (з них 3 дітей). Ще 115 осіб звернулися по допомогу. 

У Росії як завжди цинічно заявили, що влучили у "військову ціль", а пропагандисти хизувалися у Мережі відео "влучного удару", на якому було видно закривавлений дитячий візочок. 

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