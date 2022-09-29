"Я залишався б оптимістом": міністр оборони прокоментував загрозу вторгнення з Білорусі

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна стежить за ситуацією в Білорусі, куди Росія перекидає свої війська.

За словами міністра, ЗСУ готові до всього, проте "білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною".

Про це очільник Міноборони розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми спостерігаємо за маневрами у Білорусі і готові там до всього. Але я залишався б оптимістом, бо мені здається, що білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною", – висловив думку Резніков.

У контексті загрози вторгнення з території Білорусі міністр нагадав, що спроби російських окупантів йти великим фронтом у лютому-березні провалились.

"Чим це закінчилося у лютому-березні? Провалом. Тому що їхня стратегія піти широким фронтом на 2500 кілометрів провалилася. Тому треба віддати належне їхнім генералам – вони переконали керівництво під виглядом "жесту доброї волі" втекти з Київщини, Чернігівщини та Сумщини під тиском наших військ. Острова Зміїний це теж стосується", – зауважив очільник Міноборони.

Він додав, що всі питання щодо планування операцій на різних напрямках належать до компетенції Генштабу ЗСУ. Там прораховують на декілька ходів уперед, як реагувати на ту чи іншу ситуацію на фронті.

Водночас Резніков запевнив, що підрозділи українських військ зараз готуються до різних сценаріїв та проходять навчання на території Євросоюзу.

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Нагадаємо, напередодні моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.

За даними журналіста, політичного експерта, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія планує перекинути свої війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

Коментуючи загрозу вторгнення з боку Білорусм, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив – якщо це таки станеться, то РБ отримає таку відповідь, на яку не розраховувала.

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