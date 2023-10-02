"Я залишаюся при своїй думці": Жданов пояснив свій прогноз щодо завершення війни

До кінця весни 2024 року активна фаза бойових дій в Україні має завершитися. Такий прогноз щодо закінчення війни надав військовий експерт Олег Жданов.

Про Олег Жданов сказав на своєму YouTube-каналі.

"Мої слова, що, як мінімум, ще рік – це фігуральний вираз, мав на увазі, у 2024-му році. Я залишаюся при своїй думці, що до кінця весни – початку травня ми маємо закінчити активну фазу бойових дій. Як мінімум, з виходом або максимальним наближенням до кордонів 1991-го", – уточнив Жданов.

За його словами, про такий план йдеться лише зі звільненням Криму.

"Інакше, це не відбудеться, і звільненням Донбасу та Луганська, а далі ось ці 6 місяців від 1 травня до 8 листопада – це може бути етап переговорного процесу підписання врегулюючих чи юридичних документів, які закріплять закінчення цієї війни", – пояснив він.

Водночас, на думку Жданова, США прагнуть, щоби активна фаза боїв в Україні завершилася до передвиборчої кампанії Джо Байдена.

"Намагатимуться підтягнути", – сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше Олег Жданов висловлював думку щодо контрнаступу, та пояснював, чому він не послабиться.

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