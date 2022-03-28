"Я залишуся з цими людьми до кінця": Зеленський наголосив, що не залишить народ України

Західним ЗМІ глава держави в приклад наводить звичайних жителів, які голими руками зупиняють танки.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що залишиться зі своїм народом до кінця.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю газеті The economist.
Володимир Зеленський нагадав світовій громадськості, що звичайні українці голими руками зупиняли танки, що рухалися вулицями Херсона.
“Люди виходили і зупиняли руками танки. Вони вирішили встати і зробити це за власним бажанням. Я не міг собі дозволити сказати "не робіть цього" і не міг сказати "кидайтесь під гусениці". Я залишуся з цими людьми до кінця”, — наголосив Володимир Зеленський.
Читайте також:
- "Нова пошта" відновила доставку посилок до Молдови
- На Харківщині окупанти вбили сім мешканців одного села, ще п'ятеро - поранені
- Війна в Україні: як жінкам-біженкам не стати жертвою секс-торгівлі у Польщі