"Я завжди кажу правду, навіть коли важко": командир К2 про чесність на фронті

Військовий підкреслив, що слід завжди називати речі своїми іменами, навіть коли становище на фронті надзвичайно важке.

Командир батальйону К2 Кирило Верес закликав до чесності у військових підрозділах, наголошуючи, що кожна брехня на фронті може коштувати життів бійців.

В інтерв’ю “Армія TV” він зазначив, що завжди говорить правду вищому командуванню, навіть якщо це стосується власних помилок чи втрат.

“Коли ми отримуємо бойовий наказ, я можу чесно сказати – я цього, можливо, не зроблю. Якщо я втратив позицію, чесно кажу – я втратив позицію. Завжди кажу тільки правду і ротні мені мають казати тільки правду”, – наголосив Верес.

Він також зазначив, що не віддає накази, які можуть привести до безцільних втрат особового складу:

“Якщо я буду говорити, беріть людей та йдіть захоплювати посадку, а потім “ну вмер, буває” – у мене просто люди закінчаться. Це неприпустимо”.

Верес також прокоментував поширене формулювання “ситуація складна, але контрольована”, підкресливши, що завжди називає речі своїми іменами, навіть коли становище на фронті надзвичайно важке:

“Ми вже договорились до того, що ніхто не хоче йти у Збройні сили. Тому я завжди говорю правду, навіть коли важко”.

Нагадаємо, що путінська армія веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська, намагаючись обійти місто та відрізати його логістичне сполучення.