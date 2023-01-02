"Я живий. Не дочекаються": Михайло Гаврилюк відреагував на чутки про свою смерть на війні

У понеділок пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про нібито смерть ексдепутата Гаврилюка під Бахмутом.

Колишній нардеп Михайло Гаврилюк особисто спростував фейк російської пропаганди про нібито свою смерть під Бахмутом на Донеччині.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни", – йдеться у дописі.

Проте Михайло Гаврилюк підтвердив смерть свого побратима ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота".

Фейк про смерть Гаврилюка

У понеділок, 2 січня, пропагандистські ЗМІ РФ поширили повідомлення про нібито загибель екснардепа Михайла Гаврилюка під Бахмутом.

У коментарі для ТСН.ua хрещений батько дружини Гаврилюка Мирослав одразу спростував цю інформацію.

Згодом дружина Михайла Ярина Гаврилюк також спростувала фейк про смерть чоловіка.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти "поховали" Івана Мартинова, більш відомого як "Чоткий паца з Рівного".

Читайте також: