"Я живий": рідні захисників "Азовсталі" розповіли про перші дзвінки воїнів після обміну

Рідні відважних захисників "Азовсталі" розповіли про перші хвилини, коли дізналися про звільнення їхніх близьких, і перші розмови з ними після обміну. Нині їх переповнюють емоції, але вони закликають не припиняти боротьбу, адже у російському полоні залишається ще багато наших воїнів, які боронили Україну.

Про це вони розказали в коментарі "Голосу Америки".

Як розповіла Катерина Прокопенко, дружина "Редіса", чоловік зателефонував їй щойно досяг безпечної зони і зустрівся з групою, з начальником ГУР Міноборони Кирилом Будановим.

"Набрав мене, 3 секунди, сказав: "Катю, я живий, все добре. Ще зідзвонимося". Емоції переповнюють і по голосу, начебто все добре, але побачила на брифінгу, який він має вигляд... У мене просто лише емоції...Те, який він зараз має вигляд, я боюся уявити, що з ним там робили, і взагалі що далі...Востаннє розмовляли в травні. Тому хоч щось, побачу його скоро", - каже Катерина.

Мама захисника Іллі Самойленка також каже, що у неї були дивовижні відчуття, коли зателефонував син і повідомив, що нарешті в Україні. Жінка пригадала, що у неї були такі ж відчуття, коли Ілля зателефонував їй після поранення, розповів, що сам витягнув з себе трубку, яку йому вставили для дихання, і говорив наче не своїм голосом.

"І я не могла повірити, що це він. Раділа, Плакала, сміялася, як сьогодні", - сказала жінка і продовжила, - "Дуже коротко, з чужого номеру, просто сказав, що він вже в Україні, скоро приїде додому. Але змішані відчуття, бо дуже багато наших ще там залишилося, у полоні, звісно за них треба продовжувати боротися".

Катерина Прокопенко наголосила, що у Конгресі, Сенаті, на усіх перемовинах питання повернення полонених повинно бути на політичній повістці постійно.

"На будь яких перемовинах, угодах, постійно. Повернення бійців - це першочергово. Бо цінності людського життя у 21 столітті повинні бути на порядку денному на найголовнішому рівні. Треба боротися за життя, за повернення додому", - зазначила Катерина Прокопенко.

Нагадаємо, що 21 вересня відбувся історичний обмін полоненими - Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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