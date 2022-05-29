"Я живий. Ти не передумала виходити за мене?": щемлива історія кохання звільненого бійця з острова Зміїний

Військовий Валерій Закаблук ніс службу на острові Зміїний, потім потрапив у полон до росіян, та у квітні був звільнений. Після цього він та його кохана нарешті змогли одружитися.

Валерій познайомився з коханою під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вперше Валерій побачив Владиславу на матчі баскетбольної команди, яку вона підтримувала як черлідерка. Протягом кількох місяців курсант ходив на ігри й заглядався на дівчину, а тоді нарешті наважився підійти та познайомитись. Відтак півтора року тому почалась історія їхнього кохання. Валерій часто запрошував дівчину на прогулянки, дарував їй квіти і робив приємні сюрпризи.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

Попереду в хлопця була відпустка, яку збирався провести в рідному селі на Полтавщині. Після неї військовий поїхав на службу в Одесу, а вже через місяць вирішив зробити пропозицію коханій. Зробив він її на залізничному вокзалі, коли дівчині приїхала до нього. Хлопець тримав букет польових квітів і, зустрівши Владу, став на коліно, простягнув їй обручку й спитав: "Ти вийдеш за мене?" Вона без вагань погодилась. У серпні 2021 року молодята планували розписатись, але через деякі обставини перенесли цю подію.

Валерій потрапив у російський полон

На початку цього року Валерія разом з іншими воїнами 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр адмірала Михайла Остроградського відправили на острів Зміїний, який ворог почав обстрілювати в перший же день повномасштабного вторгнення. Все, що відбувалось потім, 20-річна Владислава згадує, не стримуючи сліз.

Також читайте Фейкові гумкоридори та нарощення угрупування на Зміїному: агресор готує нові провокації у Чорному морі

"Спершу в мережі з’явилась інформація, що всі воїни, які захищали кордон на Зміїному, загинули - каже вона. - Через декілька днів стало відомо, що вони потрапили в полон. Все це було дуже важко витримати. А я на той момент вже була вагітна...", - пригадує дівчина.

"Ти не передумала виходити за мене? Станеш моєю дружиною?"

Першого квітня бійці повернулися з полону. "Я живий", - перші слова, які сказав Валерій своїй коханій по телефону після звільнення.

"Валера був у важкому стані - як моральному, так і фізичному. Давалася взнаки контузія, якої зазнав на Зміїному". Та все це не змінило планів молодого офіцера, адже одразу після повернення він запитав кохану: "Ти не передумала виходити за мене? Станеш моєю дружиною?", - розповідає Владислава.

Організацію церемонії взяли на себе бійці 229-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади ТРО. На підготовку до весілля у них було лише півтори доби.

Жданов: Росіяни окупували острів Зміїний, загроза з моря для України зростає

Читайте також: