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"Я знайшов поле коноплі": окупант розповів родичці, як "відпочиває" в Україні (перехоплення)

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"Я знайшов поле коноплі": окупант розповів родичці, як "відпочиває" в Україні (перехоплення)

Скриншот з відео

ГУР МО України надає чергове перехоплення розмови солдата армії РФ.

Військовий Росії розповів родичці про вживання наркотиків, алкоголю та "відпочинок". 

Розмову окупанта перехопило Головне управління розвідки МО України.

"Я знайшов поле коноплі, бошок повно, я вже за*бався дути", - каже солдат.

Родичка радить окупанту передзвонити його товаришу Коляну, який буде готовий доєднатися до нього. 

Солдат додає, що не воює, а лише відпочиває.

"Та сиджу я в окопах, на другій лінії оборони. Ходимо-гуляємо, пиво п'ємо", - каже окупант.

Також зазначає, що мобілізованих до них ще не довезли. Вони нібито "стоять під Бєлгородом".

Нагадаємо, звільнені з полону російські вояки увігнали в ступор своїми відповідями пропагандиста, який волів зробити щемливе відео про катування бійців ЗС РФ українцями.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1437
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