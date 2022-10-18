"Я знайшов поле коноплі": окупант розповів родичці, як "відпочиває" в Україні (перехоплення)

Військовий Росії розповів родичці про вживання наркотиків, алкоголю та "відпочинок".

Розмову окупанта перехопило Головне управління розвідки МО України.

"Я знайшов поле коноплі, бошок повно, я вже за*бався дути", - каже солдат.

Родичка радить окупанту передзвонити його товаришу Коляну, який буде готовий доєднатися до нього.

Солдат додає, що не воює, а лише відпочиває.

"Та сиджу я в окопах, на другій лінії оборони. Ходимо-гуляємо, пиво п'ємо", - каже окупант.

Також зазначає, що мобілізованих до них ще не довезли. Вони нібито "стоять під Бєлгородом".

Нагадаємо, звільнені з полону російські вояки увігнали в ступор своїми відповідями пропагандиста, який волів зробити щемливе відео про катування бійців ЗС РФ українцями.

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