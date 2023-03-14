"Я знаю, що сказати": Трамп знову заявив, що закінчить російську війну проти України

Колишній президент США заявив, що світ чекає третя світова війна, якщо його знову не оберуть президентом.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він "добʼється закінчення катастрофічної війни" Росії проти України, якщо знову очолить білий дім.

Про це інформує видання The Guardian.

"Перш ніж я прибуду до Овального кабінету, я досягну закінчення катастрофічної війни між Росією та Україною…Я знаю, що сказати", — запевнив він.

Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив почати збройну агресію проти України через невдале виведення американських військ з території Афганістану, яке відбулось у серпні 2021 року.

Також він заявив, що на світ чекає третя світова війна, якщо не почати швидко діяти.

"У нас буде третя світова війна, якщо щось не станеться швидко. Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку: я не допущу третьої світової війни", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що він би "дозволив Москві захопити певні території України", які він назвав російськомовними, щоб закінчити російську агресію проти України.

Зазначимо, що віцепрезидент в адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа Майк Пенс розкритикував противників допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

Крім того, ми раніше інформували, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви, де він зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним.

Також раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден та премʼєрміністр Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго, під час якої обговорили подальшу підтримку України, а також загрози з боку Китаю.

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