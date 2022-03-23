"Я знаю, що таке бути сусідом Росії": фінн продає свою картину Бенксі, щоб допомогти київському "Охматдиту"

Аукціон, де відбуваються торги, пропонує переказати кошти і напряму для лікарні.

Мистецтво заради найбільшої дитячої лікарні України. Підприємець із Фінляндії через аукціонний дім у Лондоні продає картину відомого художника на псевдо Бенксі, щоб зібрати гроші для клініки «Охматдит».

Про це зазначають кореспонденти ТСН.

Йдеться про одне із найвідоміших антивоєнних полотнищ - Солдати Бенксі. У цього малюнка є чимало копій, продається примірник з підписом автора. Аукціонний крок - 20 тисяч фунтів. Хто не може собі дозволити пожертвувати таку суму, можна переказувати гроші напряму лікарні.

На малюнку зображені два солдати, один із яких спрямовує зброю у ціль, а інший - малює знак миру. Триватиме аукціон до 27 березня, а перший великий внесок, кажуть менеджери акції, зробив хтось із громадян України. Для ініціатора благочинної акції - фінна Пану Луукки - російська агресія в Україні має й персональну історію.

«Я - фінн, і обидва мої батьки втратили свої батьківські оселі в Карелії через дії Росії після Другої світової. Тож я знаю, що таке - бути сусідом Росії. Але є ще інший аспект - ви боретеся не лише за свою рідну країну. Ви, українці, боретеся за свободу всієї Європи. І всі, хто поділяє такі цінності, мусить допомогти вам у цій боротьбі. Тож ми подумали - кому найбільше потрібна допомога від цього аукціону, і Шарлота з її командою знайшли «Охматдит», лікарню, яка робить просто неймовірну роботу в ці складні часи, я навіть не можу дібрати слів», - зазначає власник картини, підприємець із Фінляндії Пану Луукка.

Власник знаменитої картини Бенксі розповів, чому вирішив продати витвір заради українців

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