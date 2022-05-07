"Я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці війни": гендиректор ВООЗ прибув до України

"Я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці війни": гендиректор ВООЗ прибув до України

Гендиректор ВООЗ приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України.

"Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм", - написав він у Twitter.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я наступного тижня розгляне резолюцію із засудженням Росії через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. Цей документ може містити рішення про закриття великого регіонального офісу ВООЗ у Москві.

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