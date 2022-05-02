"Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує" - російський олігарх Тіньков

"Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує" - російський олігарх Тіньков

У бізнесмена Олега Тінькова російська влада "віджала" банк за висловлювання про війну в Україну.

Російський бізнесмен Олег Тіньков повідомив, що після його антивоєнного посту адміністрація президента РФ зв'язалася з керівництвом створеного ним банку і пригрозила його націоналізувати, якщо компанія не розірве зв'язку із засновником.

Про це пише видання The New York Times.

Нагадаємо, що у своєму посту 19 квітня Тіньков назвав вторгнення в Україну “шаленою війною” та розкритикував стан російської армії. Після цього "Тінькофф" повідомив, що змінить назву, а минулого тижня стало відомо, що засновник продав 35% частку російському мільярдеру Володимиру Потаніну.

"Продав за копійки", - сказав бізнесмен, чий статки до війни Forbes оцінював майже в 5 мільярдів доларів.

Тіньков сказав, що найняв охоронців після того, як друзі зі зв'язками в російських спецслужбах сказали йому, що йому слід побоюватися за своє життя.

“Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує”,- зазначив він. На його думку, за життя Путіна навряд чи щось зміниться. "Я не вірю в майбутнє Росії", - сказав він.

Олег Тіньков раніше входив до числа найбагатших бізнесменів та олігархів Росії, але у 2022 році перестав бути доларовим мільярдером.

Компанія TCS Group Holding Plc, що володіла банком "Тінькофф", заснована 1999 року й зареєстрована на Кіпрі. Сам банк зараз має, за його власними даними, понад 12 млн клієнтів у Росії.

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Нагадаємо, Росія порушила кримінальну справу проти опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзи за поширення "хибної інформації". Кара-Мурзу засудили до 15 діб ув'язнення після того, як він назвав російський уряд "режимом убивць".

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