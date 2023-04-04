"Ядерка" на території Білорусі може змусити Захід послабити санкції проти Лукашенка – експертка

Диктатор Олександр Лукашенко 31 березня заявив, що в Білорусі можуть розмістити ядерну зброю, "якщо буде потрібно". Він наголосив, що "ні перед чим не зупиниться".

Головна редакторка білоруського сайту "Хартія`97" Наталія Радіна в ефірі телеканалу FREEDOM пояснила, навіщо Путін та Лукашенко затіяли цю гру.

"Лукашенко давно просить розмістити ядерні ракети на території Білорусі. Більш активно він почав це робити 2021 року. Протягом минулого року також кілька разів звучали його заяви про необхідність розміщення ракет на території Білорусі. Путін дійсно сказав, що пішов на цей крок через прохання білоруського диктатора. Я б не називала це грою, тому що це доволі небезпечна справа. З одного боку, можна сказати, що це буде шантаж. Як заявив посол Росії в Білорусі Борис Гризлов, ракети будуть розміщені безпосередньо поблизу західних кордонів так званої союзної держави з Литвою і Польщею. Але не можна виключати, що в якийсь критичний момент ці ракети будуть використані для нанесення удару по території України", - пояснила вона.

Ряд експертів з міжнародної політики говорять про те, що Китай, виступаючи проти такого кроку, не дозволить Росії перекинути своє ядерне озброєння частково на територію Білорусі. Наталія Радіна наголосила на тому, що ця заява Путіна пролунала 25 березня, після його зустрічі з китайським лідером.

"Ми не знаємо, про що вони насправді домовлялися. Так, була заява з меседжем про нерозповсюдження ядерної зброї. Але тим не менш Путін пішов на цей крок. Я не бачила жодних заяв Китаю, які засуджують це рішення, після заяви кремлівського диктатора. Тому це дуже небезпечний крок і його треба серйозно обговорювати. Наслідки можуть бути найсерйозніші, оскільки це взагалі ускладнює всю ситуацію в регіоні, й насамперед це становить загрозу і для України, і, звісно ж, країнам НАТО – Литві та Польщі. Я перебуваю у Варшаві й знаю, що поляки дуже стурбовані цим кроком", - зазначила експертка.

Проте, за словами Радіної, окрім поляків, таким рішення Лукашенка також стурбовані і самі білоруси. Вони розуміють, наскільки небезпечним є розміщення тактичних ядерних ракет на території Білорусі, а тим паче їхнє використання.

"І це якимось чином, звичайно ж, зміцнює сьогодні позиції диктатора Лукашенка, який нелегітимний, і про це говорить сьогодні весь світ. Але тим не менш, якщо у цієї мавпи буде ядерна ракета, то це якимось чином може налякати, зокрема, і західних політиків, які побоюватимуться чинити жорстке протистояння диктатурі Лукашенка. Тому що ми бачимо, що сьогодні навіть не обговорюються санкції щодо білоруської диктатури. І ось уже понад рік, якщо точніше, рік – востаннє у квітні 2022 року запроваджувалися економічні санкції проти диктатури Лукашенка. І ці санкції більше не запроваджуються", - резюмувала експертка.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що його держава може розмістити у Білорусі своє тактичне ядерне озброєння. За словами очільника Кремля, влітку в сусідній країні завершиться будівництво сховища для цієї зброї.

Російський посол у Білорусі Борис Гризлов заявив, що Росія розмістить ядерну зброю поблизу кордону з Польщею.

За даними ООН, на сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни".

Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що заяви диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є простим шантажем.

Латвійський міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс назвав актом розпачу плани агресорки Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

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