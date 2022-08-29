Ядерна катастрофа загрожує усьому світу: у МЗС пояснили, чого Україна очікує від місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Росія, яка захопила Запорізьку АЕС і влаштовує там регулярні провокації, загрожує ядерною катастрофою не лише Україні, але й всьому світу.

МАГАТЕ, яка вже їде на ЗАЕС, повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на станції.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що Росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", - заявив Кулеба.

Також читайте За крок від радіаційної катастрофи: чи влаштує РФ масштабну аварію на ЗАЕС і як реагує світ на шантаж Путіна

Очільник МЗС зауважив, що місія МАГАТЕ вже їде до України і він 28 серпня скоординував деталі місії з генеральним директором організації Рафаелем Маріано Гросі.

"Вони (МАГАТЕ) мають багатий досвід перевірок АЕС у всьому світі в найтяжчих умовах, але, без перебільшення, ця місія буде найважчою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії, які веде РФ на місці, а також кричущий спосіб, у який Росія намагається легітимізувати свою присутність на Запорізькій АЕС", - зазначив міністр.

Кулеба також закликав країни світу вимагати виходу Росії із ЗАЕС.

"Росія має піти, і МАГАТЕ, як і інші країни світу – ми маємо змусити їх піти. Це єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку на енергостанції", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, за погодних умов, як у понеділок, 29 серпня, у випадку імовірної важкої аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

Проте, як заявили у США, Росія не визнає загрозу радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, окупанти збільшили кількість техніки і військових на ЗАЕС.

Тим часом окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

Читайте також: