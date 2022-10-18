Ядерна загроза з боку Росії: Маляр пояснила, чому "не варто постійно інформаційно мусувати це питання"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала можливість застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це Маляр розповіла у ефірі "Ми – Україна".

"Це дуже чутливе питання. І тут, що не скажи, можна якось негативно вплинути. Тому ми притримуємося позиції дуже обережного висловлювання з цього приводу", – зауважила вона.

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Заступниця голови Міноборони пояснила, що ядерні погрози РФ орієнтовані більше на Захід, аніж на Україну. Скоріш за все, це шантаж задля припинення військової допомоги для ЗСУ.

"Росія веде на сьогодні дуже потужну пропагандистську війну. І ми повинні розуміти – зброя-зброєю, але так само, як у спорті, дуже важливе психологічне налаштування на перемогу, на війну. От Росія намагається психологічно зламати західний світ і посіяти в них страх. Тобто вона шантажує можливістю застосування ядерної зброї західний світ. Нас з вами залякати неможливо і ми це вже чітко демонструємо: всі, хто залишилися на сьогодні в Україні, це люди, які будуть тут залишатися до останнього і відвойовувати свою землю – кожен на своїй ділянці фронту", – констатувала Маляр.

Натомість Захід перебуває в іншій ситуації, зазначила вона.

"Там психологічно можна впливати. І це Росія робить. Тому от питання застосування ядерної зброї ми повинні розуміти: його не варто постійно інформаційно мусувати нескінченно, тому що це їхня задача – щоб ми безкінечно про це говорили і залякували західний світ. Щоб вони нам не давали зброю, тому що є ризик застосування ядерної зброї", – пояснила заступниця міністра оборони.

Вона також повідомила, що Україна з Заходом це питання обговорює таким чином, "щоб вони розуміли, що це відбувається шантаж та психологічна робота на злам їхньої стійкості".

"Але це неправильно буде – виключати геть все. Це війна", – водночас зазначила Маляр.

Ядерна загроза з боку РФ: останні новини

НАТО і Росія фактично майже одночасно проведуть ядерні навчання. Так, Альянс 17 жовтня розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, під час яких до 60 літаків виконають тренувальні польоти. Водночас у РФготуються до проведення власних навчань, що зазвичай припадають на кінець жовтня. Там країна-агресоркавипробовує свої ядерні бомбардувальники, підводні човни та ракети.

У США заявили, що стежитимуть за цими навчаннями РФ. Однак поки у Білому домі не бачать ознак того, аби Москва готувалася до ядерного удару по Україні.

За оцінками очільника ГУР України Кирила Буданова, Росія теоретично може застосувати тактичну ядерну зброю, однак це лише пришвидшить її розпад. Москва це розуміє.

Відповідь буде потужною: Захід готовий захистити Україну від ядерної загрози

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