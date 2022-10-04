Ядерна зброя РФ розміщена на різних складах, для її застосування потрібен час - Bloomberg

Через успіхи контрнаступу України, Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути задіяна ядерна зброя.

Малопотужна тактична ядерна зброя розміщена приблизно на понад десяти складх по всій Росії і потрібен час, щоб доставити її до пускових установок.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

"При певному ступені готовності зброя вивозиться зі сховищ та переміщується до якогось іншого місця. Це буде виявлено за допомогою супутників або інших засобів", – сказав експерт з ядерної безпеки в Інституті ООН з досліджень у галузі роззброєння в Женеві Павло Подвиг.

Поки що американські та європейські офіційні особи заявляють, що жодних ознак такої підготовки немає.

Кремль все ще намагається посіяти страх, натякаючи на те, що в подальшій ескалації може бути задіяна ядерна зброя.

Ці погрози є частиною широкої спроби Кремля залякати США та Європу, щоб вони припинили підтримку України та змусили Київ до переговорів на умовах Москви, пише Bloomberg.

З часів Холодної війни в Росії, за оцінками, зберігається близько 1900 одиниць такої зброї, ракети та літаки, необхідні для її запуску.

Джерело агентства, близьке до російського міноборони, заявило, що якби Путін зважився на демонстраційний ядерний удар, то завдав би його по військовому об'єкту на території України.

Нагадаємо, Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні проти українців.

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