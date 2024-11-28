Ядерна зброя та балістичні ракети: Путін вчергове пригрозив Україні новими ударами

У ніч проти 28 листопада Україна зазнала чергової масованої комбінованої атаки від країни-агресорки.

Згодом, повітряні сили повідомили, що під час атаки російські війська застосували 188 засобів повітряного нападу. "Прильоти" фіксували у багатьох областях, зокрема, під ударом опинилася енергетика.

Раніше, через надання США дозволу застосовувати українцями далекобійні ракети ATACMS по території РФ Росія почала лякати застосуванням новітньої зброї. Не обійшлося і без заяви про знищення людства та ядерних погроз. Згодом, 21 листопада, армія країни-агресорки завдала удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Сьогодні, на саміті ОДКБ російський фюрер пригрозив Україні через удари вглиб території РФ.

Що говорив кремлівський диктатор Володимир Путін після атаки на Україну та що коїться на болотах – читайте в ексклюзиві ТСН.ua

Нові цілі для путінських "орешніків"

Як заявив на саміті ОДКБ Володимир Путін, Росія розпочала серійне виробництво ракет "Орешнік". За словами диктатора, нині у РФ є кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешніка" та засоби ураження вибиратимуться росіянами залежно від характеру обраної цілі та створюваних загроз для Російської Федерації.

Путін сказав, що Росія продовжить бойові випробування цих ракет у відповідь на дії противника. Він наголосив, що Москва завжди відповідатиме на удари противника.

Очільник Кремля пригрозив, що у разі масованого застосування "Орешніка" потужність удару буде порівнянна з ядерною зброєю.

На саміті кремлівський диктатор заявив, про можливі удари по Києву, як відповідь на удари України вглиб території РФ. Зокрема, Путін цинічно зауважив, що ціллю для ударів "Орешніком" можуть стати Центри ухвалення рішень. За його словами, російський Генштаб та Міноборони наразі уже підбирають відповідні цілі для ударів цією новою ракетою.

Також, атакою балістичних ракет, російський диктатор пригрозив НАТО.

"РФ неодноразово говорила, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть безпосереднє залучення НАТО до конфлікту", – заявив президент-диктатор РФ.

Нагадаємо, вперше росіяни застосували цю ракету 21 листопада. Тоді ціллю ворога стало Дніпро. "Випробування" в бойових умовах ракетної системи "Орешнік" Путін назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

Як відреагували в Україні на погрози Путіна

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман відреагував на заяву кремлівського диктатора щодо атаки "Орешніками" по українських цілях». Він зауважив, що Путін не наважиться бити по урядовому кварталу у Києві, адже неподалік розташоване китайське посольство.

"По центру прийняття рішень йому буде дуже важко зробити удар, з однієї причини – наша Верховна Рада знаходиться на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там знаходиться поруч? Там ще знаходиться китайське посольство", – каже експерт.

На думку Гетьмана, атака в цьому районі може мати серйозні міжнародні наслідки, адже посольство будь-якої країни вважається територією цієї країни.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко коментуючи погрози Путіна, зауважив, що ставка виключно на інформаційний вплив і створення паніки. Росія тактику з 2022 року не змінює.

"Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста – посилення тиску на РФ. Мир через силу", – підсумував Коваленко.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що не варто слухати істеричні заяви, оскільки вони розраховані на пропагандистський ефект.

"Путін не є адекватною людиною, його промови несуть відбиток особистої психозміненої ситуації. Путін боїться, він розуміє, що війна в будь-якому випадку не завершиться так, як він собі намалював" – зауважив Подоляк.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком".

"Сьогодні в Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність вбивати і руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну", – сказав президент.

На думку глави держави, кремлівський диктатор хоче загострити ситуацію, щоб у новообраного президента Дональда Трампа не вийшло закінчити війну в Україні.

Росіяни "воюють за батьківщину"

Володимир Путін вигадав нові цілі вторгнення до України, зокрема одна із них російські війська "воюють за батьківщину, за майбутнє Росії та своїх дітей".

"Наші бійці чудово розуміють, за що воюють, за що проливають кров. Вони бачать, що на їхню долю, на долю нашого покоління в цілому, випало, як це було не раз у нашій історії, стати на шляху тих сил, які вкотре вирішили зруйнувати Росію", – висловився "фюрер".

Ядерна зброя не повинна лякати християн

Патріарх Кирил на саміті ОДКБ подякував російським розробникам зброї, та заявив, що новий ракетний комплекс "Орешнік" став "стоп-машиною", яка викликає "кошмар" у західних стратегів.

"Потрібно дякувати нашим ученим, які створюють неймовірну зброю, фантастичну зброю, вводячи в подив і якийсь кошмар тих західних стратегів, які думають військовою силою здолати Росію", – заявив очільник РПЦ.

Патріарх також заявив, що ядерна зброя не повинна лякати християн:

"Нагнітання страху навколо можливих апокаліпсичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовної точки зору. Ворог роду людського намагається посіяти тривогу в серця людей, ...бо людиною, позбавленою духовного світу, легше маніпулювати... Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу".

Патріарх додав, що чекає на "Господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи".

Кремлівський диктатор не допустить появи в України ядерної зброї

Путін зробив погрозливу заяву щодо появи в України ядерної зброї, він наголосив, що РФ використовуватиме усі наявні засоби ураження у разі отримання Україною ядерної зброї.

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Відповідаючи на питання журналісти росЗМІ він підкреслив, що використає усю наявну зброю.

"Як ви думаєте – на рівні здорового глузду, – якщо країна, з якою ми по суті зараз ведемо бойові дії, стає ядерною державою, що нам робити? У цьому разі використати все – я хочу це підкреслити, – саме всі наявні в Росії засоби ураження. Усі. Ми цього не допустимо", – висловився російський диктатор.

За його словами, передавання будь-якої ядерної зброї Україні стала б порушенням зобов'язань щодо нерозповсюдження такого озброєння.

Падіння російського рубля

За словами кремлівського очільника, підстав для паніки немає. За його поясненнями, причина пов’язана не лише з інфляцією

"Це пов'язано і не тільки з інфляційними процесами – це пов'язано з платежами до бюджету, це пов'язано з цінами на нафту. Дуже багато чинників сезонного характеру", – заявив президент РФ.

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Як зауважив, Путін "ситуація під контролем", і "якихось підстав для паніки точно немає".

"Так, і в нашій країні, і в сусідніх країнах процеси непрості, але вони під контролем", – додав господар Кремля.

Варто нагадати, напередодні російський рубль різко впав: 27 листопада його курс становив 110 руб. за дол. В українському ЦПД пояснили, що таке падіння російської валюти відбулося на тлі санкцій проти банків РФ і скорочення експорту.

Західні лідери виявили "бажання поновити" контакти з Росією

Очільник Кремля розповів, що кілька західних лідерів виявили бажання поновити контакти з Росією для обговорення ситуації в Україні та європейських питань.

Як повідомляє ТАСС, Путін зазначив, що Росія продовжує підтримувати зв’язки з державами, з якими має “дуже складні відносини”. При цьому конкретні країни він не назвав.

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"У мене не було прямих контактів з керівниками цих країн, але я знаю, що деякі з них виявляють бажання відновити ці контакти та обговорити поточні проблеми, пов'язані з проблемами в Україні та у загальноєвропейському контексті", – сказав Путін.

Зокрема, російський президент нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц першим вийшов на зв’язок. Їхня телефонна розмова тривала майже годину. За словами Путіна, основною темою бесіди були події в Україні, однак кожна сторона "залишилася при своїй думці".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

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