Ядерні погрози Путіна: експерт пояснив, що змусить Росію відмовитись від залякування

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що продовження активних наступальних операцій ЗСУ та звільнення територій України змусить Росію відмовитись від погроз застосування ядерної зброї.

Про це він розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Це, звісно, продовження наших активних наступальних операцій, перехід до нової стадії. Не лише оборонна, а й стратегічна наступальна операція, визволення територій, і на цьому тлі ослаблення путінського режиму. У такому разі політики та військові в Росії перед загрозою відповідальності вирішуватимуть питання вже з самим Путіним – його усунення чи ще чогось. Вони будуть домовлятися із Заходом щодо умов капітуляції чи миру, але на умовах збереження режиму в РФ на певний час", - зазначив він.

Маломуж також вважає, що росіяни можуть мотивувати це тією ж ядерною загрозою, коли ядерна зброя може опинитися в руках нових диктаторів нових держав, які можуть утворитися під час розпаду РФ.

"Натомість вони гарантуватимуть стабільність, але за умови, що Путіна буде відсторонено від влади, що Україна отримає компенсацію за втрати внаслідок війни тощо", - пояснив він.

Ядерна зброя Росії

Експерти говорять, що на Заході вже зрозуміли, що ядерні погрози Росії – це блеф, тому там надаватимуть Україні збройну підтримку для звільнення територій, але діятимуть за стратегією малих кроків. ядерні погрози диктатора Володимира Путіна не підтримали Індія та Китай.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американська розвідка не має інформації, яка б могла вказувати на будь-які наміри Росії застосувати зброю масового знищення, зокрема, тактичні ядерні боєприпаси.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що Росія припинила відверто погрожувати світу ядерною війною після зауважень з Китаю. Також Данілов зазначив, що Пекін може вплинути на Москву в плані війни проти України.

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