Ядерні погрози Росії та нові "жести доброї волі": експерт пояснив, до чого готується Кремль

Експерт вважає, що Росія вже готується до чергової поразки на фронті.

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що Кремль починає ядерний шантаж напередодні нових "жестів доброї волі".

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

Коваленко пригадав, як перед відступом з північних областей України, окупанти шантажували світ ядерною катастрофою на Чорнобильській АЕС. Схожі риторики були через контрнаступ на Харківщині та Херсонщині. Тоді росіяни погрожували Запорізькою АЕС та вигадали фейк про "брудну бомбу".

"Ось і зараз, я розумію, що передчуття чергового “жесту доброї волі”, досить серйозного, який повинна буде зробити російська окупаційна армія, Кремль активізує вже заїжджений наратив про використання і поширення ядерної зброї", — сказав аналітик.

Розміщення ядерної зброї у Білорусі

Напередодні російський диктатор Путін заговорив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, бо так "нібито вчиняє і НАТО". Президент Зеленський вважає, що заява військового злочинця Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі означає, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна виявився "для Росії недобрим

Джо Байден висловив стурбованість рішенням російського диктатора Володимира Путіна розташувати ядерну зброю в Білорусі.

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