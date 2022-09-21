"Ядерний потенціал полетить у бік Росії": політтехнолог навів причину, за якою Захід відповість тотальним ударом

Очільник Кремля Володимир Путін готовий застосувати ядерну зброю, однак це не означає, що він зможе це зробити. Водночас якщо Захід не відповість на можливий ядерний удар по Україні, Росія виграє війну.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман під час розмови із журналістом "24 каналу".

"У Москві розраховують, що США, Британія та Франція злякаються дій Путіна через можливу тотальну ядерну війну. Куди б він не вдарив, ця вся війна закінчиться приблизно за 11 хвилин. Він кудись ударить по Україні. Куди саме – невідомо. Після цього американці або британці завдадуть удару, як вони обіцяли, по росії. У цей момент запустяться стратегічні сили та все – вперед, пішла вся війна... Путін навіть не дізнається, чим все закінчиться", – зазначив політтехнолог.

На думку експерта, можливий удар буде саме по Україні, адже Путін вважає, що Захід на це не відповість.

"Він на це розраховує: що на Заході злякаються у відповідь завдавати удару по росії. Мовляв, навіщо американці страждатимуть заради України? Він розуміє, що якщо він ударить по Америці навіть однією невеликою ракетою, то одразу відповідь буде через тотальний ядерний удар", – вважає Шейтельман.

На його думку, у такій ситуації ядерний потенціал, що є в американців, британців та французів – "полетить у бік Росії".

"Тому путін розраховує, що ті "як завжди" не відповідатимуть. У цьому вся ідея. І якщо росія вдарить, а Захід не відповість – для кремля все гаразд. Він виграє війну. А якщо Захід відповість – тоді росія перестане існувати. Якщо ракета буде невеликої потужності, вона їх не зачепить... Це цілком реалістична історія", – обґрунтував оглядач.



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Чи наважиться кремль

Шейтельман переконаний, путін готовий прийняти рішення про ядерний удар, зважаючи на його "логіку поведінки".

"Це не означає, що він таке рішення може прийняти. Також це не означає, що сам удар можуть завдати, тому що ракета повинна ще "пригвинтитися", "поставитися", її повинні не збити американська ПРО, так ще й долетіти кудись... Усі російські боєголовки на обліку в Америці, тому США боротимуться з цим", – вказав експерт.

Він додав, що Україна могла б закінчити цю війну за кілька місяців, якби "видавила" росіян зі всіх окупованих територій.

Щодо мобілізації в РФ, експерт додав: це плюс ще кілька місяців війни для України.

"Єдине, на що залишається сподіватися – це те, що може в РФ знайдуться люди, яким це не треба. Це може бути. Я сподіваюся, що путін наблизив свою смерть, що це агонія російського режиму. Ми зараз подивимося, як проходитиме мобілізація", – зазначив Шейтельман.

Нагадаємо, Джо Байден також засудив російського диктатора Володимира Путіна за ядерні погрози Україні.

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