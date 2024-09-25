Ядерний шантаж Путіна – це страшилка від страху: керівник ЦПД відреагував на погрози кремлівського диктатора

Ядерний шантаж Путіна – це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, завдає шкоди можливостям кремлівського диктатора продовжувати терор.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна.

"Це страшилка від страху. Нічого більше", – зазначив він.

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Коваленко додав, що цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами, за планом Путіна, мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". "От тільки вона не змогла злетіти", – з іронією резюмував він.

Зазначимо, що російська ракета "Сармат", яка днями вибухнула під час випробувань, завдала сильного удару по російській "імперській величі".

Нагадаємо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування та зробив низку погрозливих заяв.

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