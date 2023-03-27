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Ядерний шантаж Путіна: у МЗС Латвії закликали посилити санкції проти Росії

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ядерний шантаж Путіна: у МЗС Латвії закликали посилити санкції проти Росії

Фото: Getty Images

ЄС готовий відповісти новими санкціями на погрози Кремля.

Після погрози російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій.

Про це він заявив у своєму Twitter.

Рінкевичс каже, що ядерні наміри Путіна є я черговою ознакою зближення Білорусі з Кремлем.

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для збройних сил ЗС РФ. Євросоюз та Група семи мають застосувати більше санкцій проти Росії та режиму Лукашенка і закрити усі лазівки у вже застосованих обмеженнях", - зазначив міністр закордонних справ Латвії. 

Ядерний шантаж Путіна

Російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

У відповідь Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Російське керівництво активно використовує ядерні погрози, щоб вплинути на країни Заходу, які підтримують Україну, але здаватись перед цим терором не можна.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що російське керівництво активно використовує ядерні погрози, щоб вплинути на країни Заходу, які підтримують Україну, але здаватись перед цим терором не можна.

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Дата публікації
Перегляди
320
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