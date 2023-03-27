Ядерний шантаж Путіна: у МЗС Латвії закликали посилити санкції проти Росії

Після погрози російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій.

Про це він заявив у своєму Twitter.

Рінкевичс каже, що ядерні наміри Путіна є я черговою ознакою зближення Білорусі з Кремлем.

"Розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для збройних сил ЗС РФ. Євросоюз та Група семи мають застосувати більше санкцій проти Росії та режиму Лукашенка і закрити усі лазівки у вже застосованих обмеженнях", - зазначив міністр закордонних справ Латвії.

Deployment of Russian tactical nuclear weapons in #Belarus proves that Belarus has become just another military district of the Russian armed forces, EU and G7 should impose more sanctions against Russia and Lukashenko’s regime and close all the loopholes in the existing ones — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 27, 2023

Ядерний шантаж Путіна

Російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

У відповідь Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Російське керівництво активно використовує ядерні погрози, щоб вплинути на країни Заходу, які підтримують Україну, але здаватись перед цим терором не можна.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що російське керівництво активно використовує ядерні погрози, щоб вплинути на країни Заходу, які підтримують Україну, але здаватись перед цим терором не можна.

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