Ядерний шантаж Путіна: в ГУР пояснили, чи є наразі загроза, що РФ застосує проти України такий тип зброї

Для Путіна використання ЯЗ може призвести до краху його режима.

Країна-агресорка Росія продовжує шантажувати світ "ядерним чемоданчиком". І гіпотетично загроза існує. Але наразі казати про підвищений ризик застосування такого озброєння не можна.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України", - наголосив Андрій Юсов.

За його словами, такий крок нічого б не змінив для окупантів на полі бою. Водночас застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, що Байден попередив, що загроза використання Путіним ядерної зброї є реальною.

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