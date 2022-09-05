Ядерний шантаж Росії: Шмигаль розповів про переговори щодо введення миротворців на ЗАЕС

Україна веде перемовини із західними партнерами щодо введення миротворчої місії на Запорізьку АЕС.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів 5 вересня в ефірі каналу "1+1" в рамках телемарафону.

"І вчора і сьогодні ми дуже глибоко обговорювали питання Запорізької АЕС і місію МАГАТЕ, яка була там, і від якої ми очікували значно більших результатів. Та ситуація, яка відбувається на Запорізькій станції, коли вчергове автоматика вимикає лінії електроживлення, коли блоки працюють на власні потреби, коли ми знову знаходимося у надзвичайно небезпечній ситуації. Звичайно, німецькі і європейські політики мають велику напругу через цю ситуацію", — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, європейські політики розуміють, що такі дії РФ є ядерним шантажем. На переговорах Україна підняла питання можливості введення мироворчої місії ЄС, ООН, інших країн-союзників на Запорізьку станцію.

Прем'єр наголосив на необхідності повної демілітаризації ЗАЕС від російських військ і виведення працівників Росатому.

"Станція має бути під українським контролем, з миротворчою місією – це ми широко обговорювали на всіх політичних щаблях в Німеччині і Європі загалом. Політики підтримують такі підходи. Стосовно організації – будемо працювати з нашими партнерами. Поки що конкретної дати чи механізму ми не визначили, лише розпочали політичне обговорення", — підсумував Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль у ТСН: нова зброя від Німеччини, миротворча місія на Запорізькій АЕС та вступ до ЄС

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

Станом на 5 вересня військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами. Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.