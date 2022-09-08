Ядерний тероризм: гауляйтер Балицький погрожує ракетами обстріляти Рівненську та Хмельницьку АЕС

Гауляйтер тимчасово окупованих районів Запорізької області Євген Балицький погрожує ядерним тероризмом.
Державний зрадник, екснардеп і член "Партії регіонів" Балицький пригрозив обстріляти Хмельницьку та Рівненську АЕС.
Про це гауляйтер тимчасово окупованих районів Запоріжжя сказав у коментарі російським пропагандистам.
"Пару "Калібрів" прилетять у Рівненську і Хмельницьку АЕС. Ось тоді у цих "легкогендерних" одразу виникне бажання подумати про своє життя. От коли вдаримо по Рівненській чи Хмельницькій АЕС, риторика американців одразу зміниться", - заявив терорист Балицький.
Нагадаємо, мешканців Запорізької області, особливо районів навколо ЗАЕС, закликають знайти спосіб для евакуації.
Читайте також:
- Заперечив сам собі: в ISW розповіли, як Путін облажався із поясненням про свою техніку на ЗАЕС
- Другий Чорнобиль чи Фукусіма: стали відомі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС
- "Тигри" стоять там, але техніки немає": Путін заплутався у своїх поясненнях щодо військових РФ на ЗАЕС