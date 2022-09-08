Ядерний тероризм: гауляйтер Балицький погрожує ракетами обстріляти Рівненську та Хмельницьку АЕС

Державний зрадник, екснардеп і член "Партії регіонів" Балицький пригрозив обстріляти Хмельницьку та Рівненську АЕС.

Про це гауляйтер тимчасово окупованих районів Запоріжжя сказав у коментарі російським пропагандистам.

"Пару "Калібрів" прилетять у Рівненську і Хмельницьку АЕС. Ось тоді у цих "легкогендерних" одразу виникне бажання подумати про своє життя. От коли вдаримо по Рівненській чи Хмельницькій АЕС, риторика американців одразу зміниться", - заявив терорист Балицький.

Нагадаємо, мешканців Запорізької області, особливо районів навколо ЗАЕС, закликають знайти спосіб для евакуації.

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