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Ядерний тероризм: гауляйтер Балицький погрожує ракетами обстріляти Рівненську та Хмельницьку АЕС

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Ядерний тероризм: гауляйтер Балицький погрожує ракетами обстріляти Рівненську та Хмельницьку АЕС

Фото: Рівненська атомна електростанція

Гауляйтер тимчасово окупованих районів Запорізької області Євген Балицький погрожує ядерним тероризмом.

Державний зрадник, екснардеп і член "Партії регіонів" Балицький пригрозив обстріляти Хмельницьку та Рівненську АЕС

Про це гауляйтер тимчасово окупованих районів Запоріжжя сказав у коментарі російським пропагандистам. 

"Пару "Калібрів" прилетять у Рівненську і Хмельницьку АЕС. Ось тоді у цих "легкогендерних" одразу виникне бажання подумати про своє життя. От коли вдаримо по Рівненській чи Хмельницькій АЕС, риторика американців одразу зміниться", - заявив терорист Балицький. 

Нагадаємо, мешканців Запорізької області, особливо районів навколо ЗАЕС, закликають знайти спосіб для евакуації.

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