Ядерний тероризм окупантів на ЗАЕС: Зеленський закликав до нових жорстких санкцій проти Росії та "Росатома"

Глава держави наголосив, що будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом по багатьох країнах світу, що призведе до страшних наслідків.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 15 серпня.

"Росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції та навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС тривають. Під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста й громади поруч. Прямо на об’єктах станції російські військові ховають боєприпаси й техніку. Де-факто станція замінована. Все це очевидно свідчить про те, що Росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу та 15 інших країн – загалом 42, які закликали Росію вивести свої сили зі станції. Зокрема, це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки. Якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти, а тим паче в такій чутливій темі, то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій", - сказав політик.

Зеленський зауважив, що питання загрози ядерної катастрофи через ймовірний вибух на Запорізькій АЕС винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ.

"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ «Великої сімки». Вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу", - додав глава держави.

Очільник України підкреслив, що усі війська Росії мають негайно залишити Запорізьку АЕС, щоб ядерний об'єкт знову перейшов під контроль України.

"Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів – без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - сказав політик.

Варто зазначити, що ситуація поблизу Запорізької АЕС стає все тривожнішою. Сьогодні, 15 серпня, російські окупанти пошкодили розподільний пристрій на станції. Є високий ризик витоку радіації та пожежі. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключено.

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