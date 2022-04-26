"Ядерний тероризм": попри заклики українців, світ бездіє у питанні безпеки ядерних об’єктів від атак росіян

Рафаель Гроссі - генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні буде в Чорнобильській зоні, і це вже другий візит очільника МАГАТЕ до нашої країни за останній місяць.

Україна - це 15 атомних енергоблоків, кілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, підкритична установка “Джерело нейтронів”. Будь-яка аварія на них викличе радіоактивне забруднення такої сили, що затьмарить катастрофу 1986 року, йдеться в ТСН.

Усі ці об’єкти були та залишаються під загрозою російських обстрілів. Нещодавні прольоти російських крилатих ракет над Південноукраїнською та Хмельницькою АЕС - лиш зайве тому підтвердження.

Ядерна безпека усього світу в руках організації МАГАТЕ. Проте донині агенція під крилом ООН повноцінний захист українських ядерних об’єктів гарантувати не може. В офіційних релізах на своєму сайті там досі війну Росії проти України називають “ситуацією”. Попри те, що офіційний Київ від перших годин окупації Чорнобильської атомної електростанції невпинно наголошував - АЕС нашої країни потребують демілітаризації.

«Я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об'єкти! Наразі вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України», - зазначав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Та реакція МАГАТЕ обмежилася постом в твіттрі про глибоке занепокоєння і моніторинг радіаційних показників. Навіть знеструмлення Чорнобильської АЕС не вивело з рівноваги головного регулятора планети - там лише повідомили про намір приїхати до України.

В повному ігноруванні залишились і спроби скликати Радбез ООН, коли рашисти обстріляли і захопили Запорізьку АЕС. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Україну тільки 31 березня. З собою привіз персональні дозиметри, а на запитання: як може допомогти звільнити українські ядерні об’єкти - відповів: "МАГАТЕ є технічною організацією і не бере участі у мирних чи політичних переговорах".

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко стверджує, що до 24 лютого ніхто у світі не міг навіть уявити, що якийсь божевільний може видати наказ на обстріл ядерних об’єктів. А тому не існує жодного документу, який би підказав, як діяти, коли чужинці захоплюють атомні електростанції і тим більше перетворюють їх на військові бази. Утім, справа не лише у відсутності протоколів. «Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гроссі. А перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михайло Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатома». Відповідно, у міжнародному агентстві майже половина персоналу - це люди із паспортами РФ.

«Внески Росії достатньо відчутні, і «Росатом» завжди був організацією, яка готова сплатити ще. І вони дуже розумно і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження, і вони таким чином багато чого досягли», - додає Харченко.

Тому зараз Україна активно працює над тим, щоб змусити світ запровадити економічні санкції проти «Росатома» і припинити врешті співробітництво з РФ. Українці, приміром, вже відмовились від купівлі паливних енергозбірок на наші АЕС.

26 квітня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі - на Чорнобильській атомній станції, сюди співробітники агенції привезли обладнання для заміру радіації. Те, що стояло тут раніше, росіяни викрали. Поява тут високоповажного чиновника - гарний сигнал підтримки ядерної безпеки світу.

В Україні сподіваються, що разом із ним з’являться і нові протоколи безпеки на ядерних об’єктах, де буде чітко прописано, що потрібно робити з країною - ядерним терористом. І донині утримує в заручниках ще одну нашу електростанцію - найбільшу у Європі Запорізьку АЕС.

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