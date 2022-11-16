Ядерний тероризм РФ: Рівненська АЕС зупинила роботу одного з чотирьох енергоблоків, а Хмельницька - два

Через ракетні удари РФ 15 листопада Рівненська АЕС зупинила роботу одного з чотирьох енергоблоків, а Хмельницька - два.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

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У повідомленні зазначається, 15 листопад Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) втратила повний доступ до електромережі більше ніж на 9 годин, тому вона була змушена перейти на дизельні генератори для резервного живлення. Після того, як станція відновила зовнішню електроенергію через дві резервні лінії електропередач 330 кіловольт (кВ) дизель-генератори були зупинені.

"Підключення ХАЕС до електромережі було повністю втрачено о 18:35 за місцевим часом 15 листопада після того, як протягом двох з половиною годин через ракетні обстріли енергетичної інфраструктури країни були втрачені чотири діючі лінії електропередач. У цей період було зупинено два реактори станції, що призупинило подачу електроенергії домогосподарствам, заводам тощо", - сказано у заяві.

Також через ракетний тероризим Росії була зупинена робота одного з чотирьох енергоблоків Рівненської АЕС. Повідомляється, що електростанція втратила підключення до однієї з ліній електропередач напругою 750 кВ. У результаті АЕС знизила потужність, а один із чотирьох її блоків автоматично відключився, о 04:00 збільшила потужність ще одного з енергоблоків, щоб продовжити подачу електроенергії в українську мережу.

"Це був дуже тривожний розвиток подій. Він показує потенційні ризики ядерної безпеки, з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої ​​війни, а не лише Запорізька атомна електростанція. У той час, як на Хмельницькій атомній електростанції відновлено дистанційне електропостачання, вчорашня втрата електроенергії чітко демонструє, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, підвищуючи ризик ядерної аварії", – прокоментував генеральний директор Гроссі.

Нагадаємо, Росія від 24 лютого масовано обстрілює ракетами Україну, через що періодично запроваджують відключення електроенергії. Попереджають, що відключення може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз.

Українська розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета росіян - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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