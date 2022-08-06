Ядерний тероризм РФ: ЗМІ заявляють, що Запорізька АЕС може бути замінована окупантами

Найбільша атомна електростанція в Європі - Запорізька АЕС, розташована в захопленому окупантами Енергодарі, може бути замінована.

Про це свідчить відео, на якому видно підозрілу активність російських окупантів на території ЗАЕС, які нібито завезли невідомий вантаж на атомну електростанцію.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на два джерела.

За даними джерела, колона військових вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня. Вантажівки зупинилися між першим і другим енергоблоками, і через деякий час частина колони однією машиною почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблока через вантажні ворота. За даними джерела, росіяни могли замінувати машинний зал.

Як повідомляє інше джерело, на території станції перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки, а територія навколо станції замінована російськими військами. Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки - невідомо.

Як додають джерала, захопленням ЗАЕС керував генерал-майор Олексій Домбровський, після чого командування передали генерал-майору РХБЗ ЗС РФ Валерію Васильєву.

Нагадаємо, 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі росіяни влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. В результаті ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Увечері цього ж дня російські війська обстріляли атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

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