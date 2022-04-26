"Ядерний тероризм": росіяни і далі окуповують ЗАЕС, а от Чорнобильська зона їм вже "мститься"

Запорізька АЕС в Енергодарі досі окупована, з Чорнобиля росіян уже вигнали, але ризиків після їхнього перебування на ЧАЕС побільшало через розграбування та перекопаний грунт у небезпечних зонах.

Ядерний тероризм - так кваліфікують в Україні захоплення російськими військами двох атомних станцій, йдеться в ТСН.

2 квітня над Чоронобильською атомною станцією знову підняли український прапор після 37 днів окупації російськими військами. Та у Чорнобильській зоні нині повсюди сліди перебування росіян. Це і розбита техніка вздовж дороги на Іванків, а поряд із нею пральні машини, комп'ютери - все те, що незвані гості вкрали на станції та у тутешніх мешканців-самоселів. «Сказати, що ми бачили армію, то ні. Це - вандали! Це - злодії, які все грабували! Все, що можна пограбувати, от все», - розповідають місцеві.

«Грузили награбоване добро. Аж до того, що вони примудрилися у нас залишити 4 нових колеса від БТРа, бо вони заважали їм складати награбоване. Їх найменше цікавила їхня боєготовність. Головне, вкрасти більше», - переконують люди.

Окупанти захопили станцію у перший ж день війни. Понад три тижні в заручниках у них перебував 61 працівник АЕС. Замість належних 12-ти годин їхня зміна тривала 600. Атомники зуміли умовити російських командирів провести ротацію персоналу. На ЧАЕС поїхали добровольці. 9 березня через обстріли станцію було знеструмлено. Без електрики не могли працювати системи безпеки, зокрема, охолодження басейну з відпрацьованим ядерним паливом. Загроза ядерної катастрофи у Чорнобилі, та ще масштабнішої, ніж та, що сталась тут 86 році, була цілком реальною. Атомники запустили резервну систему живлення - дизель-генератори, та запасу палива для них було на два-три дні.

«Це було дійсно небезпечно. Тому що деякі системи безпеки не відпрацювати і могли початись певні реакції, які могли привести до катастрофи дуже серйозної, пов'язаної з тими радіаційними відходами, з відпрацьованим ядерним паливом. По розмовах я знаю, що співробітники могли несанкціоновано взяти пальне в окупантів і заправити ці дизель-генератори», - розповідають працівники станції.

Та зона варварів не пробачила і помстилась їм, по-своєму. Рудий ліс - найнебезпечніше місце у Чорнобильській зоні, бо на нього прийшовся найбільший викид радіації під час вибуху на ЧАЕС. Попри таблички з попередженнями, саме тут росіяни вирішили окопуватись. Та вони не просто копали, розворушивши заражений грунт. Вони цілий місяць тут жили.

«Наслідки будуть дуже важкі. Скоріш за все, здебільшого це будуть смертельні наслідки. Вони копали, піднімали пил, палили багаття і трава горіла. Тобто вони всім, що було на поверхні і тим, що вони викопали, вони тим всім дихали. А там знаходяться такі елементи, які пропадаючи в організм, викликають небезпечні і часто - смертельні хвороби. Частинки гамма-опромінення ще не саме критичне, що на них вплине. Вони могли гарячі альфа-частинки вдихнути і вони будуть з ними до самої смерті», - розповідають експерти.

За даними білоруських опозиційних ЗМІ, щонайменше сотня російських військових нині у шпиталях з ознаками променевої хвороби. Тисячі одиниць військової техніки, яку росіянам вдалось вивести, також продовжують фонити, повільно вбиваючи невігласів.

Коли ж окупанти забирались 159 військових, які охороняли станцію забрали з собою у полон, безвісти зникли і чотири атомники. Найпевніше їх запхали в ті автозаки разом з нацгвардійцями.

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні, після того, як нею прошлась військова техніка, нині трохи піднявся. Лабораторію розграбували росіяни, тож виміряти необхідні показники радіаційної безпеки, поки що неможливо. У зоні досі залишаються покинуті росіянами боєприпаси, а територія всіяна мінами.

Атомники нарікають на цілковиту безпорадність міжнародних наглядових органів, зокрема і МАГАТЕ, які нічим не допомогли зупинити ядерний тероризм Росії.

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