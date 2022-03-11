Ядерний тероризм: росіяни не припиняють спроб знищити ядерну установку у Харкові і трощать область

Ізюм, Чугуїв, Золочів, Балаклія потерпають від авіанальотів.

Унаслідок російських обстрілів знеструмлено ядерну установку у Харкові. Це вже була друга спроба знищити Харківський фізико-технічний інститут. Трощать будинки і в області - Ізюм, Чугуїв, Золочів, Балаклія потерпають від авіанальотів. Але попри це зусиллями влади, ЗСУ та тероборони людей все ж вдається евакуювати зі зруйнованих міст.

Про це йдеться в ТСН.

Так, під охороною тероборони з другої спроби з Ізюму евакуйовували понад півтори тисячі людей. 44 автобуси з жінками, дітьми, домашніми тваринами і найдорожчим у маленьких рюкзачках. Попри домовленості режим тиші не раз переривався обстрілами. В Лозовій звільнені з пастки люди змогли нарешті видихнути. Там їх нагодували та розселили. Від втоми люди вже не виявляють жодних емоцій.

Нині їхній Ізюм перебуває в облозі ворога. Тиждень як туди неможливо доправити ні харчі, ні ліки. Там лишилися ще сотні жителів, які не захотіли залишати свої зруйнован будинки. Ворог вже зрівняв із землею центр міста - авіацією розтрощили будинки, школи та церкву.

Яка ситуація на Харківщині

На знищеному обійсті у селищі Золочів на Харківщині загинула 56-річна жінка. Ще 2 людини отримали поранення. Гатили градами сьогодні і по місту Чугуїв. Постраждали з десяток житлових будинків, будівля СБУ та школа. Є потерпілі серед мирних жителів.

«Пошкоджено було електрокабель, який постачає електроєрнегію Чугуєв, Кочеток. Люди працюють на лінії та роблять все можливе, щоб забезпечити освітлення. Також проводяться роботи на котельні», - розповідає міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Пожежа у Харкові, який теж не залишають в спокої росіяни. Горить фізико-технічний інститут. Разом з ним окупанти обстріляли і житлові будинки, які поруч. За 15 днів війни в місті зруйнували 4 сотні багатоповерхівок.

На околицях Харкова наші захисники продовжують знищувати рашистів при спробі нападу. А один із «Тигрів», на якому нещодавно була окупантська символіка, нині служить на стороні харківської тероборони у синьо-жовтому забарвленні.